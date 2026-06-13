Il mercato del Palermo entra sempre più nel vivo e il nome che continua a occupare il primo posto nella lista della dirigenza è quello di Tommaso Cassandro. Come riportano Giornale di Sicilia, La Repubblica e Corriere dello Sport, i contatti con il Como proseguono e il club rosanero sta cercando di trovare la formula giusta per portare in Sicilia il difensore reduce dall'ottima stagione con il Catanzaro. Il profilo piace per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia da centrale che da terzino destro nel nuovo 4-2-3-1 disegnato da Filippo Inzaghi.

A centrocampo restano invece molto calde le piste che portano a Marius Marin e Simone Trimboli. Giornale di Sicilia sottolinea come il centrocampista romeno, in scadenza con il Pisa, rappresenti una delle opportunità più interessanti del mercato degli svincolati, mentre il gradimento di Inzaghi, che lo ha già allenato in Toscana, potrebbe fare la differenza nella scelta finale del giocatore. Anche Corriere dello Sport conferma che la candidatura di Marin è concreta e più attuale rispetto ad altre suggestioni emerse nelle ultime settimane.

Per l'attacco continua invece a circolare con insistenza il nome di Stefano Moreo. Sia Giornale di Sicilia sia La Repubblica evidenziano come l'attaccante del Pisa sia particolarmente apprezzato da Inzaghi, che lo ha allenato a Venezia, Brescia e Pisa. La sua capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo e la conoscenza dei principi del tecnico rappresentano fattori che potrebbero favorire l'operazione.

Tra le novità delle ultime ore spunta anche il nome di Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007 dell'Inter. Secondo Giornale di Sicilia e La Repubblica, il Palermo segue con interesse il giovane nerazzurro per completare il reparto degli under, anche se la concorrenza di diversi club di Serie A rende l'operazione piuttosto complicata.

Per la difesa non c'è soltanto Cassandro. Giornale di Sicilia continua a monitorare i profili di Giovanni Bonfanti e Gabriele Guarino, mentre La Repubblica raffredda invece la pista che porta al centrale dell'Empoli. Nelle ultime ore si è aggiunto anche Daniel Tonoli del Modena: secondo La Repubblica, Gazzetta dello Sport e Tuttosport, il difensore piace molto ai rosanero e sarebbe stato espressamente richiesto da Inzaghi, anche se la valutazione elevata e l'interesse di club di Serie A rendono la trattativa tutt'altro che semplice.

Sul fronte uscite, Corriere dello Sport conferma che il futuro di Claudio Gomes resta in bilico. Il francese, che dopo cinque anni diventerebbe un giocatore bandiera a livello regolamentare, non è riuscito a convincere pienamente Inzaghi e la società valuta eventuali offerte. Anche Giornale di Sicilia ribadisce che il centrocampo potrebbe subire importanti cambiamenti durante l'estate.

Infine, una certezza arriva da Giornale di Sicilia: il Palermo non ha alcuna intenzione di privarsi di Niccolò Pierozzi. Dopo una stagione da cinque gol e quattro assist, l'esterno è considerato uno dei pilastri del progetto tecnico e, nonostante l'interesse di diversi club, la linea della società è quella di respingere qualsiasi assalto.