Il Giornale di Sicilia racconta di un Palermo deciso a blindare Niccolò Pierozzi, uno dei protagonisti della scorsa stagione con 5 gol e 4 assist. Nonostante l'interesse di diversi club, la società considera l'esterno un punto fermo del progetto di Filippo Inzaghi e non avrebbe intenzione di ascoltare offerte. Il suo valore di mercato è cresciuto notevolmente rispetto all'investimento iniziale fatto per acquistarlo dalla Fiorentina.

Sul fronte difensivo, sempre secondo Il Giornale di Sicilia, restano sotto osservazione Tommaso Cassandro del Como e Giovanni Bonfanti dell'Atalanta, mentre tra i giovani profili seguiti figurano anche Gabriele Guarino dell'Empoli e Matteo Cocchi dell'Inter.

A centrocampo continua a prendere quota il nome di Marius Marin. Il Giornale di Sicilia e Corriere dello Sport concordano sul fatto che il centrocampista del Pisa, in scadenza di contratto, sia uno dei profili maggiormente graditi a Inzaghi, che lo ha già allenato in Toscana.

Per l'attacco resta viva la pista che porta a Stefano Moreo. Il Giornale di Sicilia sottolinea come il giocatore del Pisa sia particolarmente apprezzato dal tecnico rosanero, anche se il suo eventuale arrivo dovrà essere valutato in relazione alla presenza in rosa di Jérémy Le Douaron, che presenta caratteristiche simili.

Capitolo Daniel Tonoli: qui le versioni divergono. La Repubblica e Tuttosport parlano di un interesse concreto del Palermo per il difensore del Modena, seguito anche dal Torino, mentre Corriere dello Sport sostiene che il club rosanero stia lavorando su altre piste e smentisce un affondo sul centrale.

Infine, Corriere dello Sport evidenzia come il futuro di Claudio Gomes sia sempre più in bilico. Il centrocampista francese, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, potrebbe lasciare il Palermo qualora arrivassero offerte ritenute soddisfacenti.

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