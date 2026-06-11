Continuano le notizie in merito al mercato del Palermo. I rosanero sono alla ricerca di profili di alto lignaggio per poter completare una che ha l'obiettivo di salire di categoria. Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli, i rosanero avrebbero messo gli occhi su Gabriele Guarino, centrale classe 2004. L'operazione, però, non sarà semplice: sul difensore ci sono Bologna, Cagliari e Torino, oltre appunto la squadra di Inzaghi.

L'IDENTIKIT DI GABRIELE GUARINO

Guarino è uno dei difensori italiani più interessanti della nuova generazione. Nato a Molfetta il 14 aprile 2004, centrale di piede destro alto 1,93, è cresciuto prima nell’Audace Molfetta e poi nel settore giovanile del Bari, prima di essere acquistato dall’Empoli nel settembre 2020. In Toscana ha completato il percorso di formazione passando dall’Under 17 alla Primavera, fino alle prime convocazioni in Serie A con la prima squadra azzurra. Il primo vero passaggio tra i professionisti arriva nel febbraio 2024, quando il Modena lo prende in prestito dall’Empoli. La parentesi gialloblù, però, resta soprattutto una tappa di transizione. Nell’estate successiva, il 29 agosto 2024, Guarino passa alla Carrarese, sempre a titolo temporaneo, legandosi al club apuano fino al 30 giugno 2025. È lì che comincia a trovare spazio e continuità in Serie B, imponendosi per struttura fisica, gioco aereo, marcatura e capacità di uscita palla al piede. Con la Carrarese firma anche il primo salto di qualità della carriera: nella stagione 2024/25 colleziona 16 presenze in campionato, segnando 2 gol e servendo 1 assist. Rientrato all’Empoli nell’estate 2025, IL 2004 si prende definitivamente la scena nel campionato cadetto: 35 presenze in Serie B, 3 gol e 2 assist, numeri che gli valgono l’inserimento nella Top 11 italiana Under 23 della Serie BKT. Centrale fisico ma non statico, forte nel gioco aereo e sempre più incisivo anche in area avversaria, rappresenta uno dei prodotti più maturi della scuola Empoli e uno dei difensori italiani da seguire in chiave futura. E ora si potrebbe aprire la possibilità Palermo dopo un'ottima stagione in toscana.