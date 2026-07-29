Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole contro l'Iraklis confermando l'arrivo di Vavassori:

Non è ancora ufficiale, ma sta per arrivare Vavassori. Che tipo di giocatore è? E cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi 10-15 giorni sul mercato?

«Noi abbiamo le idee chiare e sappiamo quali giocatori stiamo cercando. Il mercato è complicato, anche se il Palermo ha già fatto tante operazioni rispetto alle altre squadre. Vavassori è un giocatore che ci dà quell'imprevedibilità negli ultimi trenta metri che ci mancava. È un giovane molto bravo e, se arriverà, saremo contenti perché è un giocatore che abbiamo voluto. Sappiamo anche che dobbiamo intervenire sull'altra fascia. Sono molto soddisfatto dei giocatori che sono arrivati: sono elementi esperti, con grande carisma, che sanno vincere i campionati di Serie B. Allo stesso tempo stanno arrivando anche giovani, come Fortin e Bozzolan, e se arriverà anche Vavassori avremo altri ragazzi che potranno darci grandi soddisfazioni.»

La tournée australiana è alle porte. Quali emozioni accompagneranno questa esperienza?

«Non vedo l'ora. Non sono mai stato in Australia, so che ci sono tanti tifosi del Palermo e tanti siciliani. Sarà un piacere e un motivo di grande orgoglio andare a giocare quelle partite: prima con il Melbourne City, poi con la Juventus. Per noi non cambierà nulla, sarà il proseguimento del ritiro. Avremo due amichevoli importanti e poi due partite nel nostro stadio, alle quali teniamo particolarmente e vogliamo farci trovare pronti.»