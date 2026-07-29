La società rosanero cede il francese in prestito secco al Lommel.
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Il Palermo ha ceduto Streidar Appuah al Lommel in prestito secco. Il francese saluta, dunque, nuovamente la Sicilia dopo l'esperienza con la maglia del Valenciennes.
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver ceduto al Lommel SK Stredair Appuah. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo. A Stredair un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
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