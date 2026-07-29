Il Palermo chiude il ritiro in Santa Cristina In Val Gardena pareggiando 1-1 contro l'Iraklis. Al Mulin De Coi, seppur la sfida fosse una semplice amichevole, le due formazioni hanno mostrato tanto agonismo ed impegno. La squadra di Inzaghi non è riuscita a mantenere il vantaggio del primo tempo subendo la rete del pari nel secondo. Il tecnico ha ricevuto indicazioni importanti in vista dell'inizio di stagione: bisogna lavorare sulla concretezza dell'attacco e sulla retroguardia, apparsa sempre in ritardo nelle ripartenze dei greci.

PRIMO TEMPO

Il Palermo scende in campo con un undici diverso rispetto alle altre amichevoli: retroguardia composta da Bani e Ceccaroni, coppia a centrocampo formata da Estevez e Ranocchia, Pierozzi nella fascia destra, Gyasi in quella sinistra, Segre dietro a Le Douaron unica punta. La sfida nei primi dieci minuti è particolarmente equilibrata: l'Iraklis tiene il pallino del gioco ed il Palermo attende. Entrambe privilegiano un gioco fluido e veloce. Al 14' punizione per la formazione di Inzaghi: calcia Augello che con un cross perfetto trova Le Douaron che batte Tsintotas con un colpo di testa chirurgico: è 1-0. Dopo il vantaggio, i rosanero gestiscono senza incorrere a particolari patemi e creando diversi presupposti per raddoppiare come con Pierozzi al 26' che tira a lato dopo un'azione collettiva manovrata. Nei restanti 15 minuti della prima frazione regna l'equilibrio, l'Iraklis spinge senza riuscire a scardinare il muro rosanero. Termina 1-0 un primo tempo equilibrato: le due squadre sembrano equivalersi ma la formazione di Inzaghi appare più concreta e lucida.

SECONDO TEMPO

La seconda frazione comincia con l'assedio dell'Iraklis che cerca il pareggio. La retroguardia rosanero, al contrario del primo tempo, non sembra particolarmente irresistibile all'attacco dei greci. Sale in cattedra Nizet che, prima prende la traversa al quarantanovesimo dopo una respinta di Fortin, e poi al 15' batte l'estremo difensore ex Padova con un tiro fuori area chirurgico che si infila nell'angolino destro. Dopo il pari, Inzaghi cambia gli interpreti: dentro Bozzolan, Peda, Magnani, Gomes, Hernani e Pohjanpalo. Il Palermo comincia l'assedio: la squadra rosanero vuole il vantaggio. L'assedio, però, si spegne in un possesso palla sterile nella metà campo avversaria con poche le occasioni create. Al 43' il Palermo rischia la beffa con l'Iraklis che colpisce una traversa a Fortin battuto.

Termina, dunque, in parità l'ultima amichevole del Palermo in ritiro. La sfida di oggi ha rappresentato una ottima prova in vista del campionato, Inzaghi ha potuto testare i nuovi meccanismi e le nuove tattiche in una partita che poco ha avuto a che vedere con una semplice amichevole: entrambe le formazioni hanno mostrato impegno, agonismo, gioco e sembrano già in palla in vista dell'inizio del campionato. Iraklis e Palermo hanno sembrato equivalersi. Nota dolente per la squadra di Inzaghi certamente l'attacco, che non ha concretizzato nel miglior modo possibile la tanta mole di occasioni create. Prossimo appuntamento in Australia per il Palermo, dove sfiderà - sempre in amichevole - Melbourne e Juventus.