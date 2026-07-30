VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere

Dopo aver chiuso il ritiro di Val Gardena con il pareggio per 1-1 contro l'Iraklis, il Palermo continua a lavorare con decisione sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più completa in vista dell'inizio della stagione. Tra nuovi arrivi, trattative in fase avanzata e possibili cessioni, la dirigenza rosanero è impegnata su più fronti per completare l'organico.

Il primo tassello è già ufficiale: Federico Barba è un nuovo calciatore del Palermo. Il difensore, svincolato dopo l'esperienza al Persib Bandung, rappresenta un rinforzo di esperienza e affidabilità per il reparto arretrato. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia e dal Corriere dello Sport, il tecnico Filippo Inzaghi lo considera una garanzia sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, mentre lo stesso Barba ha spiegato di aver accettato con entusiasmo una piazza come Palermo, sottolineando come proprio Inzaghi abbia avuto un ruolo importante nella trattativa.

Sul fronte offensivo è ormai in dirittura d'arrivo Dominic Vavassori. Secondo il Giornale di Sicilia, l'intesa con l'Atalanta è stata raggiunta e il classe 2005 arriverà in prestito oneroso, con il club rosanero che ha superato la concorrenza di diverse società puntando sul proprio progetto tecnico. Anche Tuttosport conferma l'operazione, aggiungendo che il prestito sarà senza diritto di riscatto, mentre il Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo abbia superato club come Monza e Verona, conquistando la pole position per il giovane esterno offensivo.

Resta invece in stand-by la trattativa per Issiaka Kamate. Il Giornale di Sicilia riferisce che gli accordi tra Palermo e Inter sono stati raggiunti da tempo, ma manca ancora il definitivo sì del calciatore, sul quale si sono mossi anche alcuni club stranieri. Una situazione confermata anche dal Corriere dello Sport, che evidenzia come l'interesse dei rosanero per l'esterno dell'Inter Under 23 resti vivo.

In conferenza stampa, riportata dal Giornale di Sicilia, Inzaghi ha ribadito che la società è consapevole delle necessità della rosa: "Sappiamo che dobbiamo prendere degli esterni", spiegando inoltre che l'arrivo di Vavassori garantirebbe maggiore imprevedibilità negli ultimi trenta metri e che il club sta lavorando anche per aggiungere un esterno sulla corsia opposta.

Per quanto riguarda le uscite, il Giornale di Sicilia conferma l'ufficialità del trasferimento in prestito di Stredair Appuah al Lommel, operazione riportata anche dal Corriere dello Sport e da Tuttosport. Sempre secondo il quotidiano siciliano, è ormai ai dettagli anche il passaggio di Kristoffer Lund al Birmingham.

Diversa, invece, la situazione di Jérémy Le Douaron. Il Giornale di Sicilia rivela che il Troyes continua a corteggiare l'attaccante francese, ma la trattativa non è ancora decollata e tutto dipenderà dalle valutazioni del giocatore nei prossimi giorni. Anche Inzaghi, come riportato dal Giornale di Sicilia, ha ribadito la volontà di trattenere i calciatori attualmente in rosa, spiegando che Le Douaron, così come Gyasi e Gomes, rientra nei piani del club almeno fino a eventuali sviluppi del mercato.

Infine, la Gazzetta dello Sport aggiunge un nuovo nome per l'attacco rosanero. Secondo il quotidiano, oltre all'arrivo di Vavassori, il Palermo potrebbe inserire un altro elemento nel reparto offensivo e non sarebbe da escludere un tentativo per Antonio Di Nardo del Pescara, giocatore valutato circa 2 milioni di euro.

Il mercato rosanero, dunque, resta pienamente aperto. Dopo aver rinforzato la difesa con Barba e aver definito l'arrivo di Vavassori, la priorità della dirigenza è completare il reparto offensivo con almeno un altro esterno, mentre sullo sfondo restano da definire alcune cessioni che potrebbero consentire ulteriori movimenti nelle prossime settimane.