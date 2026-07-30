Nuovo stadio Palermo, oggi il giorno della verità: alle 11 il Consiglio comunale discute la convenzione del Barbera

È arrivato il giorno della verità per il nuovo. Alle ore 11 ilsi riunirà per affrontare uno dei passaggi più attesi dell’intero percorso: la discussione della convenzione-concessione per la riqualificazione, gestione e valorizzazione dello stadio comunale.

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Dopo mesi di lavoro, confronti istituzionali, modifiche tecniche e un acceso dibattito politico, la palla passa ufficialmente all’Aula, chiamata a valutare la proposta di deliberazione numero 626, che comprende il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica in variante urbanistica e lo schema di convenzione tra Comune di Palermo e Palermo FC.

Una seduta che arriva in una fase decisiva anche per la candidatura di Palermo agli Europei del 2032, con la necessità di rispettare le tempistiche indicate da FIGC e UEFA.

LA PROPOSTA IN AULA

La proposta arrivata in Consiglio riguarda l’approvazione del progetto di riqualificazione dello stadio comunale, con la realizzazione di un impianto profondamente rinnovato attraverso un investimento pubblico-privato.

Nel fascicolo istruttorio sono confluiti il progetto aggiornato, lo schema di convenzione-concessione del 28 luglio 2026, il verbale della Conferenza di Servizi decisoria conclusa positivamente e il Piano Economico-Finanziario.

La Conferenza di Servizi ha certificato la conclusione positiva del procedimento e la conformità del progetto alle norme richiamate, indicando un costo complessivo dell’intervento pari a 355.519.864,98 euro.

Parallelamente, la Regione Siciliana ha confermato la destinazione di 60 milioni di euro al progetto di riammodernamento del Renzo Barbera e alla riqualificazione dell’area circostante nell’ambito delle risorse FSC 2021-2027.

IL NODO DEI PARERI

La discussione in Aula arriva dopo il completamento dei controlli interni del Comune.

Il Segretario generale Raimondo Liotta ha espresso parere favorevole sulla regolarità amministrativa della proposta, chiarendo però alcune condizioni e segnalazioni da sottoporre al Consiglio comunale.

Tra i punti indicati ci sono l’acquisizione dell’asseverazione riferita alla versione del Piano Economico-Finanziario posta alla base del provvedimento, alcune correzioni sulla copertura finanziaria e la possibilità di recepire modifiche agli articoli 6 e 9 della convenzione.

Il parere precisa comunque che tali condizioni possono essere soddisfatte anche durante la stessa seduta consiliare, attraverso emendamenti o clausole inserite nel dispositivo della delibera.

IL CONFRONTO POLITICO

La seduta arriva dopo giorni di forte tensione tra ile l’amministrazione comunale.

Il club rosanero ha contestato alcune modifiche introdotte nella versione finale della convenzione, sostenendo che il testo abbia modificato gli equilibri raggiunti durante il percorso precedente e chiedendo un ritorno all’impostazione condivisa inizialmente.

Dall’altra parte, sindaco, amministrazione e diversi esponenti politici hanno ribadito la necessità di tutelare il ruolo degli uffici comunali e garantire una convenzione solida dal punto di vista amministrativo ed economico.

La Regione, nel frattempo, ha chiesto al Comune un aggiornamento sull’iter e la relazione descrittiva del progetto per predisporre il disciplinare necessario all’erogazione del finanziamento.

LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE

Per il Palermo e per la città è una giornata destinata a entrare nella storia recente dello sport palermitano.

La discussione sulla convenzione non riguarda soltanto il futuro dello stadio, ma un progetto da oltre 300 milioni di euro capace di incidere sull’impiantistica sportiva, sull’economia cittadina e sulla candidatura europea.

Il Consiglio comunale è chiamato adesso a compiere il proprio ruolo: valutare gli atti, discutere eventuali modifiche e decidere se dare il via libera al percorso definitivo verso il nuovo Renzo Barbera.

Per i tifosi rosanero l’appuntamento è alle ore 11. La partita più importante, questa volta, si gioca in Aula.

LA DIRETTA

Per tutti i tifosi rosanero sarà possibile seguire in diretta streaming i lavori del Consiglio comunale. Un appuntamento da non perdere per chi vuole seguire in tempo reale il confronto politico e amministrativo su un progetto che potrebbe cambiare il futuro del calcio palermitano.