Ceduto in prestito secco alla Sampdoria, Matteo Brunori ha affrontato una seconda parte di stagione tendenzialmente positiva, contribuendo alla salvezza della formazione blucerchiata con tre reti e buone prestazioni.

Il prestito terminerà il 30 giugno, giorno in cui Matteo Brunori rientrerà al Palermo. Resta da capire se Filippo Inzaghi deciderà di valutarlo durante il ritiro estivo o se opterà nuovamente per la cessione. La qualità dell'ex Entella è evidente, ma le ultime due stagioni hanno lasciato alcune perplessità: lo score delle ultime due annate non si avvicina minimamente a quello delle prime tre in rosanero. Brunori ha spesso offerto prestazioni negative, non riuscendo talvolta a entrare in partita. L'intesa con Pohjanpalo non ha funzionato minimamente, facendo emergere l'idea che i due non fossero compatibili. Un altro aspetto che potrebbe spingere la società rosanero a non puntare ancora su di lui consiste nel fatto che Brunori occupa un posto nella lista over. Infatti, sebbene l'ex capitano sia in Sicilia da ormai sei stagioni, non può essere considerato uno dei giocatori della lista bandiere.

Il motivo è piuttosto semplice. Nella stagione 2021/22, in Serie C, Brunori non era di proprietà del Palermo, bensì della Juventus (quindi quell'annata non è considerabile). Dopo l'acquisto a titolo definitivo, arrivato nel mercato estivo del 2022, l'italo-brasiliano è rimasto in Sicilia per quattro stagioni. Tra queste, però, non va considerata l'annata appena conclusa, la 2025/26, poiché la seconda parte di stagione con la maglia della Sampdoria non rende valida l'ultima annata ai fini del conteggio. Un giocatore, per poter essere inserito nella lista delle "bandiere", deve essere di proprietà di una squadra per almeno quattro stagioni e Brunori, per i motivi sopracitati, ne ha soltanto tre.

L'obiettivo del Palermo sarà inevitabilmente quello di rinforzarsi per puntare nuovamente alla promozione in Serie A. La lista degli over non può superare i diciotto giocatori e, per aggiungere esperienza alla rosa, Osti dovrà alleggerirla. Brunori potrebbe essere uno dei principali indiziati.

Dunque, l'italo-brasiliano, se verrà convocato in ritiro, sarà oggetto di attente valutazioni da parte di Inzaghi. All'ex Milan spetta la decisione più importante: privarsi del secondo giocatore con più reti nella storia del Palermo per fare spazio ad altri over o tenerlo in rosa per puntare sul suo riscatto?