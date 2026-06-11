Il mercato continua a muoversi attorno a nomi importanti e il Palermo si conferma tra i club più attivi nelle valutazioni in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, il club rosanero è tra le società che hanno manifestato interesse per Stephan El Shaarawy, attualmente al centro di diverse valutazioni sul proprio futuro.

L’ormai ex attaccante della Roma avrebbe ricevuto una proposta ufficiale dal Venezia, che sta provando a muoversi con decisione per anticipare la concorrenza. Tuttavia, il giocatore si è preso alcuni giorni di riflessione per valutare con attenzione tutte le opzioni sul tavolo, sia in Italia che all’estero.

Tra le squadre interessate figura, dunque, anche il Palermo, insieme ad altri club di Serie A come il Genoa e la Fiorentina, segnale di un interesse diffuso attorno al profilo del Faraone. La scelta finale non sarà dettata soltanto dall’aspetto economico, ma anche dal progetto tecnico e dal contesto sportivo in cui l’attaccante vorrebbe proseguire la propria carriera.

In attesa di una decisione definitiva, la situazione resta quindi aperta, con il Palermo che osserva con attenzione gli sviluppi della trattativa.

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