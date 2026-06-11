L'ex direttore sportivo del Palermo, Giorgio Perinetti, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb per discutere, tra i tanti temi, della prossima Serie B:

SERIE B

Il dirigente ha parlato della Serie B che si sta componendo in queste ultime settimane: "Ci sono ancora diverse caselle da riempire. La B tradizionalmente è un po' la palestra per i futuri dirigenti e allenatori e lo ha dimostrato anche quest'anno. Aspettiamo le ultime caselle, ma sarà ancora un altro campionato imprevedibile ed entusiasmante. C'è sempre il Palermo che deve avere voglia di rivalsa per questa stagione. Sarà un altro campionato incerto, da seguire. Spero sia l'anno del Palermo - conclude - ma il campionato mette sempre in mostra talenti e idee nuove".