VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere

Il calciomercato del Palermo continua a vivere una fase intensa, con la dirigenza rosanero al lavoro per completare la rosa da mettere a disposizione di Filippo Inzaghi. Tra trattative in entrata, possibili cessioni e alcuni scenari ancora tutti da definire, le prossime settimane saranno decisive per delineare il volto definitivo della squadra.

Uno dei nomi più discussi resta quello di Issiaka Kamate. Secondo il Corriere dello Sport e il Giornale di Sicilia, il Palermo continua a lavorare con l'Inter per arrivare al giovane esterno offensivo, ritenuto il profilo ideale per rinforzare la trequarti grazie alla sua duttilità e al suo status di under. Il dialogo tra i due club prosegue e filtra ottimismo sulla possibilità di trovare un'intesa. Diversa, invece, la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, secondo cui il giocatore avrebbe rifiutato il trasferimento in rosanero, costringendo il club a valutare alternative per il reparto offensivo.

La ricerca di un esterno offensivo, infatti, resta una priorità. Corriere dello Sport e Giornale di Sicilia evidenziano come Inzaghi abbia bisogno di almeno due ali per sviluppare al meglio il 4-2-3-1. Oltre a Kamate, il direttore sportivo Carlo Osti è alla ricerca di un giocatore mancino da impiegare sulla fascia destra, un profilo difficile da trovare sul mercato italiano. Per questo motivo non viene esclusa la possibilità di rivolgersi anche al mercato estero.

Per il ruolo di centravanti continua invece a essere monitorata la situazione di Stefano Moreo. Giornale di Sicilia e Corriere dello Sport confermano che l'attaccante del Pisa resta uno dei profili più graditi dalla dirigenza rosanero, soprattutto qualora dovesse liberarsi uno spazio nel reparto offensivo. Tuttosport aggiunge che il Palermo avrebbe messo sul tavolo un ricco contratto biennale con opzione di rinnovo, ma sottolinea anche come il Pisa non voglia privarsi del giocatore per rinforzare una diretta concorrente. Anche la Gazzetta dello Sport riferisce della difficoltà dell'operazione, sostenendo che il club toscano abbia già respinto l'assalto rosanero.

Le operazioni in entrata dipenderanno anche dalle cessioni. L'unica trattativa ormai definita riguarda Aljosa Vasic, destinato al Südtirol in prestito per trovare maggiore continuità. La notizia è riportata da Giornale di Sicilia, Corriere dello Sport e Tuttosport, che parla anche di visite mediche ormai imminenti.

Da seguire con attenzione anche il futuro di Jérémy Le Douaron. Secondo il Giornale di Sicilia, il Troyes continua a seguire l'attaccante francese, che sarebbe sempre più tentato dall'ipotesi di un ritorno in patria. Un'eventuale cessione costringerebbe il Palermo a intervenire nuovamente sul mercato per completare il reparto offensivo, con Moreo che continua a rappresentare uno dei principali candidati.

Tra i possibili partenti c'è anche Dimitrios Nikolaou, finito nel mirino dell'OFI Creta, come riferisce il Giornale di Sicilia. Rimane invece bloccata la situazione legata a Matteo Brunori, per il quale al momento non si registrano sviluppi concreti.

Infine, il Corriere dello Sport sottolinea come il nuovo sistema di gioco di Inzaghi renda indispensabile l'arrivo di nuovi esterni offensivi. L'assenza temporanea di Dennis Johnsen, rientrato in Norvegia per l'imminente nascita del figlio, e la partenza ormai imminente di Vasic riducono ulteriormente le soluzioni a disposizione del tecnico sulle corsie avanzate.

Il mercato del Palermo, dunque, resta aperto su più fronti. Le prossime giornate saranno decisive per capire se la pista Kamate potrà concretizzarsi o se il club dovrà virare su altri obiettivi, mentre il futuro di Le Douaron potrebbe incidere in maniera significativa sulla caccia al nuovo centravanti.