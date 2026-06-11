Secondo “Il Giornale di Sicilia”, ilsi prepara a salutare due dei protagonisti più rappresentativi dell’era. Insieme a, sono gli unici superstiti della prima squadra costruita dalla nuova proprietà, ma il loro futuro sembra ormai lontano dalla Sicilia.

Per Brunori, secondo “Il Giornale di Sicilia”, la rottura con il progetto tecnico di Filippo Inzaghi si è consumata nel corso dell’ultima stagione. Dopo il prestito alla Sampdoria, concluso con 3 gol in 18 presenze, l’attaccante sarebbe finito nel mirino degli stessi blucerchiati e del Modena, con l’obiettivo di definire il suo futuro prima dell’inizio del ritiro estivo.

Situazione diversa ma destinata allo stesso epilogo per Gomes. Sempre secondo “Il Giornale di Sicilia”, il centrocampista francese ha perso progressivamente spazio nelle gerarchie di Inzaghi, complice l’ottimo rendimento di Segre e Ranocchia. Nelle ultime undici gare di campionato ha collezionato appena 38 minuti complessivi e oggi la separazione appare la soluzione più probabile, anche se resta da individuare la destinazione giusta.

Sul fronte entrate, “Il Giornale di Sicilia” conferma che il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare su più tavoli. In difesa restano in cima alla lista Tommaso Cassandro, rientrato al Como dopo l’esperienza al Catanzaro, e Giovanni Bonfanti, profilo particolarmente gradito a Inzaghi.

A centrocampo il nome più caldo rimane Simone Trimboli, ma, secondo “Il Giornale di Sicilia”, starebbero aumentando anche le quotazioni di Marius Marin, in scadenza con il Pisa e già allenato da Inzaghi in Toscana. Sullo sfondo resta anche Nahuel Estévez.

Capitolo esterni: il Palermo continua a lavorare per riportare in rosanero Rui Modesto, autore di una seconda parte di stagione convincente e considerato perfettamente funzionale al nuovo sistema di gioco.

In attacco, infine, prende sempre più quota il nome di Stefano Moreo. Sia “Il Giornale di Sicilia” che le indiscrezioni degli ultimi giorni indicano l’attaccante del Pisa come uno dei profili maggiormente apprezzati da Inzaghi, che lo ha già allenato e valorizzato in passato. Nel frattempo resta aperta anche la questione rinnovo di Jesse Joronen, destinato a difendere ancora la porta rosanero.