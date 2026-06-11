Il mercato del Palermo continua a intrecciarsi con quello del Pisa. Secondo quanto riportato da La Nazione, il club rosanero starebbe monitorando con attenzione alcuni profili della formazione toscana in vista della prossima stagione.

Tra i nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo Carlo Osti figura quello di Stefano Moreo, attaccante che in passato ha già vestito la maglia del Palermo. L'esperto centravanti è reduce da una stagione positiva culminata con la promozione in Serie A del Pisa e con sette reti messe a segno nel massimo campionato. Tuttavia, il quotidiano evidenzia come un suo eventuale addio ai nerazzurri difficilmente coinciderebbe con un ritorno in Serie B: qualora dovesse lasciare la Toscana, la sua priorità sarebbe quella di continuare a giocare in Serie A.

Un altro profilo accostato ai rosanero è quello di Marius Marin. Il centrocampista rumeno è rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Pisa e rappresenta un'opportunità interessante sul mercato. L'articolo sottolinea come Filippo Inzaghi, che lo ha allenato durante la sua avventura in Toscana, potrebbe valutare un tentativo per riabbracciarlo a Palermo.

Si tratta, al momento, di piste da seguire e non di trattative avanzate, ma il legame tra Inzaghi e alcuni protagonisti della recente promozione del Pisa potrebbe favorire ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Vuoi seguire il Palermo ogni giorno con aggiornamenti completi, notizie di mercato, approfondimenti e retroscena? Mediagol.it è il punto di riferimento per tutti i tifosi rosanero che vogliono restare sempre informati sulla squadra. Dal campo al mercato, dagli allenamenti alle conferenze stampa, passando per le parole dei protagonisti, le scelte dell’allenatore, le probabili formazioni, i risultati e tutte le novità societarie: Mediagol.it racconta quotidianamente il mondo Palermo con attenzione, passione e continuità. Ogni fase della stagione viene seguita da vicino, dalla preparazione delle partite agli obiettivi in campionato, fino alle trattative e alle indiscrezioni che riguardano il futuro del club. Per vivere il Palermo a 360 gradi e non perdere nessuna notizia sui rosanero, continua a seguire Mediagol.it.