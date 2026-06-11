Carlo Osti punta su Stefano Moreo.

Il mercato del Palermo continua a intrecciarsi con quello del Pisa. Secondo quanto riportato da La Nazione, il club rosanero starebbe monitorando con attenzione alcuni profili della formazione toscana in vista della prossima stagione.

US Citta di Palermo v AC Spezia - Serie B

Tra i nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo Carlo Osti figura quello di Stefano Moreo, attaccante che in passato ha già vestito la maglia del Palermo. L'esperto centravanti è reduce da una stagione positiva culminata con la promozione in Serie A del Pisa e con sette reti messe a segno nel massimo campionato. Tuttavia, il quotidiano evidenzia come un suo eventuale addio ai nerazzurri difficilmente coinciderebbe con un ritorno in Serie B: qualora dovesse lasciare la Toscana, la sua priorità sarebbe quella di continuare a giocare in Serie A.

Un altro profilo accostato ai rosanero è quello di Marius Marin. Il centrocampista rumeno è rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Pisa e rappresenta un'opportunità interessante sul mercato. L'articolo sottolinea come Filippo Inzaghi, che lo ha allenato durante la sua avventura in Toscana, potrebbe valutare un tentativo per riabbracciarlo a Palermo.

Si tratta, al momento, di piste da seguire e non di trattative avanzate, ma il legame tra Inzaghi e alcuni protagonisti della recente promozione del Pisa potrebbe favorire ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

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