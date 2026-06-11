Il Palermo continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di costruire una rosa competitiva per il campionato che verrà. La società rosanero è alla ricerca di profili giovani ma già pronti per il salto di qualità, in grado di garantire affidabilità e prospettiva a lungo termine. Tra i reparti che potrebbero essere rinforzati c'è la difesa, dove la dirigenza sta valutando diversi nomi per consegnare a Filippo Inzaghi una squadra che possa lottare di nuovo per la promozione in Serie A.

Secondo quanto riportato da Avantigialli.com, il Palermo avrebbe accellerato per Daniel Tonoli. Il club rosanero ha individuato nel difensore uno dei rinforzi da consegnare all'allenatore ex Benevento. La prima offerta sarebbe stata inviata al Modena: 4,5 milioni di euro.

Un affare che potrebbe andare in porto se i rosanero metteranno sul piatto almeno altri 500 mila euro e alcuni bonus. Sul calciatore si sarebbe mosso anche il Torino, ma ci sarebbero pure altre società di Serie A interessate. Tonoli, inoltre, è recentemente passato sotto la procura di Giuseppe Riso e al nuovo agente sono già arrivate diverse chiamate per il suo assistito.

Il classe 2002 è reduce da una stagione da assoluto protagonista con la maglia dei canarini e potrebbe essere pronto per il salto di qualità.

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