VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere

Il pareggio in rimonta contro il Norimberga ha fornito indicazioni importanti non solo a Filippo Inzaghi, ma anche alla dirigenza rosanero. Mentre il tecnico continua a plasmare il 4-2-3-1, il direttore sportivo Carlo Osti prosegue il lavoro sul mercato con l'obiettivo di completare una rosa che presenta ancora alcune lacune, soprattutto nel reparto offensivo. Tra trattative in entrata e operazioni in uscita, i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi.

Il nome più vicino al Palermo resta quello di Issiaka Kamate. Secondo Corriere dello Sport, il club rosanero continua il pressing sull'Inter Under 23 e cresce l'ottimismo per arrivare alla chiusura dell'operazione. L'amichevole contro il Norimberga avrebbe confermato la necessità di inserire almeno un altro esterno offensivo, con Gyasi adattato sulla trequarti e Vasic, destinato a partire, impiegato nella ripresa. Anche Giornale di Sicilia conferma che i dialoghi tra Palermo e Inter proseguono senza interruzioni e che la società mantiene fiducia nella possibilità di trovare un'intesa nel giro di pochi giorni.

Il reparto offensivo, però, potrebbe non fermarsi a Kamate. Sia Corriere dello Sport sia Giornale di Sicilia confermano che il nome di Stefano Moreo resta concreto nei pensieri della dirigenza. L'attaccante del Pisa continua a essere ritenuto un profilo affidabile per caratteristiche ed esperienza e rappresenterebbe una soluzione importante per aumentare le alternative a disposizione di Inzaghi. L'eventuale operazione, però, resta strettamente collegata al futuro di Jérémy Le Douaron.

Proprio la situazione dell'attaccante francese continua infatti a essere monitorata con attenzione. Secondo Corriere dello Sport, Le Douaron, indisponibile contro il Norimberga per un lieve affaticamento al flessore, resta nel mirino del Troyes. Anche Giornale di Sicilia sottolinea come il club francese mantenga vivo il proprio interesse, precisando però che qualsiasi decisione dipenderà dalla volontà del giocatore. Un'eventuale cessione costringerebbe inevitabilmente il Palermo a intervenire ancora sul mercato per rinforzare il reparto avanzato.

Sul fronte delle uscite, la trattativa ormai più vicina alla conclusione riguarda Aljosa Vasic. Il centrocampista italo-serbo è sempre più vicino al trasferimento in prestito al Sudtirol. Giornale di Sicilia definisce l'operazione praticamente fatta, mentre Corriere dello Sport evidenzia come l'impiego del giocatore contro il Norimberga, nonostante sia destinato a lasciare Palermo, confermi l'attuale carenza di alternative sugli esterni offensivi nel nuovo sistema di gioco.

Sempre secondo Giornale di Sicilia, il capitolo cessioni resta comunque ancora bloccato. Oltre a Vasic, infatti, non si registrano sviluppi significativi sulle altre situazioni aperte e, in particolare, continua a rimanere in sospeso il futuro di Matteo Brunori, uno dei dossier più delicati dell'estate rosanero.

Infine, Giornale di Sicilia aggiunge che il Palermo continua a cercare un esterno offensivo mancino capace di giocare sulla fascia destra. Considerata la scarsità di profili con queste caratteristiche sul mercato italiano, la dirigenza starebbe valutando con sempre maggiore convinzione la possibilità di orientare la ricerca verso l'estero, con l'obiettivo di consegnare a Filippo Inzaghi gli ultimi tasselli necessari per completare il nuovo 4-2-3-1.