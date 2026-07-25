VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere

Il Palermo mostra carattere e reagisce contro il Norimberga agguantando il pareggio dopo uno doppio svantaggio. La formazione di Inzaghi ha sofferto per larghi tratti della gara, evidenziando una notevole differenza di preparazione rispetto ai tedeschi. Sotto di due reti fino al 60, i gol di Segre e Pohjanpalo hanno evitato la sconfitta nei trenta minuti finali.

PRIMO TEMPO

Il Norimberga ha dieci giorni in più di preparazione del Palermo e nel primo tempo lo dimostra pienamente. La formazione tedesca gestisce il pallone, mentre la squadra di Inzaghi inizialmente decide di adottare un atteggiamento aggressivo con un pressing asfissiante ma poi cambia idea e aspetta nella propria metà campo. Dopo dieci minuti, il dominio tedesco viene premiato con la rete del vantaggio siglato da Mohamed Ali Zoma che trafigge Joronen con un colpo di testa dopo una mischia in area di rigore dagli sviluppi di un calcio d'angolo. In seguito al gol, il Palermo ci prova con azioni veloci in verticale e crea un'occasione: Ranocchia calcia dal limite dell'area trovando l'intervento dell'estremo difensore avversario. Al 17' la formazione di Inzaghi trova la rete che rimette le cose in ordine con Johnsen che insacca dopo una combinazione con Pohjanpalo, l'ex Venezia, però al momento del tiro si trova in fuorigioco e il gol viene annullato: si rimane 1-0. Dopo questi sprazzi rosanero, la sfida si mette tutta a favore del Norimberga che gestisce il pallone con facilità, gioca nella metà campo dei siciliani e crea occasioni da tutti i pori. Solo gli interventi di Joronen hanno negato la rete del doppio vantaggio alla formazione tedesca, che, durante il primo tempo, è apparsa superiore sia atleticamente che tecnicamente.

SECONDO TEMPO

All'inizio della seconda frazione lo scenario non cambia di una virgola: Norimberga in gestione totale del gioco con il Palermo chiuso nella propria metà campo che non riesce a limitare le avanzate offensive. Al 50' Pierozzi stende Zoma in area e l'arbitro fischia calcio di rigore, che viene realizzato da chi se l'è procurato: Mohamed Ali Zoma. La formazione rosanero soffre evidenziando una differenza di preparazione con i tedeschi notevole. Al 60', arriva il blitz improvviso del Palermo che accorcia le distanze: Pohjanpalo spinge in rete dopo una traversa di Pierozzi. Dopo il gol Inzaghi opta per cambiare quasi tutto l'undicesimo in campo: fuori Joronen, Pierozzi, Magnani, Augello, Ranocchia, Gomes e Johnsen, dentro Fortin, Cassandro, Ceccaroni, Bozzolan, Segre, Estevez e Vasic. Sino al 75' continua l'assedio del Norimberga che, però, trova un Fortin sempre pronto a respingere. Dopo un gol sbagliato da parte dei tedeschi, Jacopo Segre insacca nell'angolino destro e sigla la rete del pareggio. Il registro della sfida - negli ultimi minuti - cambia con il Palermo che fa la partita non creando, però, occasioni degne di nota.

Termina, dunque, 2-2 la quarta amichevole in ritiro per il Palermo.