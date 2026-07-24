Giovanni Malagò, Leonardo e Paolo Maldini pare abbiano terminato la ricerca al prossimo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Pep Guardiola in Spagna, terminato con un rifiuto da parte dell'ex Manchester City, in pole - nelle ultime ore - sarebbe balzato con decisione Andrea Pirlo.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Maldini e Leonardo avrebbero già trovato l'accordo di massima con l'ex allenatore della Sampdoria, che dovrebbe firmare fino al 2030. L'obiettivo sarebbe quello di creare un progetto a lungo termine attorno proprio la figura di Andrea Pirlo.