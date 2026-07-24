Il classe 2004 è un nuovo giocatore dei rosanero.

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Il Palermo, tramite una nota, ha comunicato l'arrivo di Andrea Bozzolan. L'esterno sinistro arriva dalla Reggiana a titolo temporaneo.

IL COMUNICATO

"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’AC Reggiana le prestazioni sportive di Andrea Bozzolan. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo. Ad Andrea il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Bozzolan

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