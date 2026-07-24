Il Palermo continua a lavorare su più fronti in questa fase di ritiro in Val Gardena. Mentre Filippo Inzaghi prosegue la preparazione della squadra in vista dell'inizio della nuova stagione, la dirigenza rosanero è impegnata sia nel completare l'organico con gli ultimi innesti sia nello sfoltire la rosa attraverso alcune cessioni. Tra operazioni ormai definite, trattative in corso e obiettivi ancora nel mirino, il mercato del club di viale del Fante resta particolarmente attivo.

Sul fronte degli arrivi, il primo tassello è rappresentato da Andrea Bozzolan. Il giovane esterno sinistro, proveniente dalla Reggiana, ha sostenuto le visite mediche ed è pronto a raggiungere il ritiro rosanero, con l'ufficialità attesa nelle prossime ore. Secondo il Giornale di Sicilia, il classe 2004 arriva in prestito e rappresenterà l'alternativa ad Augello sulla corsia mancina. La Repubblica aggiunge che l'operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 250 mila euro, con diritto di riscatto fissato a un milione di euro, controriscatto a favore del Milan e una percentuale del 50% sulla futura rivendita destinata al club rossonero.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, la priorità resta quella di consegnare a Inzaghi almeno un esterno offensivo adatto al 4-2-3-1. Dopo il mancato arrivo di Emanuele Rao, passato al Pisa, il Corriere dello Sport riferisce che uno dei nomi più caldi è quello di Issiaka Kamate dell'Inter Under 23. Restano inoltre vive le piste che portano a Rui Modesto, rientrato all'Udinese, e a Mattia Compagnon del Venezia, profilo che non sarebbe mai uscito dai radar della società rosanero.

Anche il Giornale di Sicilia conferma che la trattativa per Kamate resta particolarmente calda. I contatti con l'Inter sono proseguiti nelle ultime ore e il Palermo continua a nutrire fiducia sulla possibilità di trovare un'intesa definitiva, ritenendo il giovane esterno un profilo ideale sia per caratteristiche tecniche sia per prospettive di crescita.

Secondo La Repubblica, invece, la pista Compagnon si sarebbe raffreddata, mentre si registra un ritorno di fiamma per Rui Modesto, sul quale però si sarebbe inserito anche il Rakow, club della massima serie polacca. Lo stesso quotidiano sottolinea inoltre che resta d'attualità anche il nome di Stefano Moreo del Pisa, attaccante che il direttore sportivo Carlo Osti continua a valutare, pur dovendo fare i conti con la concorrenza del Parma.

Capitolo uscite. Il nome più vicino a lasciare il Palermo è quello di Aljosa Vasic. Il Corriere dello Sport evidenzia come il centrocampista sia seguito da sei-sette società di Serie B, ma che il Sudtirol sia al momento il club in netto vantaggio. Anche Tuttosport parla di un'operazione ormai quasi definita tra le due società, mentre il Giornale di Sicilia conferma che il club altoatesino è ormai davanti alla concorrenza e rappresenta la destinazione più probabile per il classe 2002.

Resta invece da monitorare la situazione di Jérémy Le Douaron. Secondo il Giornale di Sicilia, il francese continua a essere seguito dal Troyes, ma qualsiasi eventuale cessione sarà subordinata all'arrivo di un nuovo centravanti. In quest'ottica, il nome di Stefano Moreo continua a essere uno dei profili osservati dalla dirigenza rosanero.

Nel frattempo, il Palermo prosegue il lavoro in ritiro con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni all'inizio della stagione, mentre la società continua a muoversi sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa prima dell'esordio ufficiale.