Il serbo è vicino al Sudtirol.
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Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, sta lavorando intensamente oltre che sul mercato in entrata anche su quello in uscita. Numerosi gli esuberi da cedere per sfoltire la rosa e per dare spazio ad altri profili.
Tra questi, Aljosa Vasic, dopo tre anni sarebbe vicinissimo a salutare - almeno per ora - il Palermo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, sarebbe fatta per il suo passaggio al Sudtirol in prestito secco.
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