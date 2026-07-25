VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere

Il Palermo continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Dopo aver sistemato alcune caselle con innesti mirati, il direttore sportivo Carlo Osti è ora concentrato sugli ultimi ritocchi, tra nuovi acquisti e uscite che permetteranno di liberare spazio nella lista. Le prossime settimane saranno decisive per definire gli ultimi movimenti del mercato rosanero.

La prima novità riguarda Andrea Bozzolan, diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo. L'esterno sinistro classe 2004 è arrivato dalla Reggiana e rappresenterà l'alternativa a Tommaso Augello sulla corsia mancina. Come sottolinea Giornale di Sicilia, il giocatore si è già aggregato al gruppo di Inzaghi in ritiro, mentre Corriere dello Sport ricorda che il terzino, cresciuto nel settore giovanile del Milan, arriva con la formula del prestito, con il club rossonero che ha mantenuto il diritto di ricompra. Dopo l'esperienza in Serie B con la Reggiana, dove ha collezionato 26 presenze, 2 gol e un assist, il Palermo avrà ora la possibilità di valutarne la crescita.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, resta vivo l'interesse per Issiaka Kamate. Giornale di Sicilia evidenzia come i contatti tra il Palermo e l'Inter proseguano senza sosta e come la società rosanero resti fiduciosa di poter arrivare alla fumata bianca nei prossimi giorni. L'esterno nerazzurro è considerato uno dei profili ideali per aumentare qualità e imprevedibilità nel nuovo 4-2-3-1 di Inzaghi.

Secondo Corriere dello Sport, inoltre, il club continua a seguire con attenzione anche Stefano Moreo del Pisa. L'attaccante rappresenta un obiettivo mai abbandonato dalla dirigenza e il suo eventuale arrivo consentirebbe al tecnico rosanero di avere una soluzione sia come punta laterale nel 4-2-3-1 sia come possibile alternativa a Joel Pohjanpalo. Anche Giornale di Sicilia conferma che il nome di Moreo continua a raccogliere il gradimento della società, soprattutto nell'eventualità di un movimento in uscita nel reparto offensivo.

Sul fronte delle cessioni, è ormai in dirittura d'arrivo il trasferimento di Aljosa Vasic al Sudtirol. Corriere dello Sport spiega che la partenza del centrocampista italo-serbo consentirebbe al Palermo di liberare uno slot nella lista degli over, ancora composta da sedici elementi, favorendo così ulteriori operazioni in entrata. Anche Giornale di Sicilia parla di un'operazione ormai definita in prestito, che permetterà al centrocampista di trovare maggiore continuità.

Da monitorare resta anche la situazione di Jérémy Le Douaron. Secondo Giornale di Sicilia, l'attaccante francese continua a essere seguito dal Troyes, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore di tornare o meno in Francia. Un'eventuale cessione influenzerebbe inevitabilmente le strategie del Palermo per il reparto avanzato, motivo per cui la società continua a valutare possibili alternative sul mercato.

Per il resto, sempre secondo Giornale di Sicilia, le altre situazioni in uscita sono al momento in una fase di stallo e potrebbero sbloccarsi soltanto nelle ultime settimane della sessione estiva, compresa quella che riguarda Matteo Brunori, il cui futuro resta ancora da definire.