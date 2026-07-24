L'intervento del sindaco di Palermo e di Gardini durante l'evento "Zagara Party".

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VIDEO Zagara Party, Lagalla: "Stiamo lavorando per regalare ai palermitani uno stadio nuovo, più bello e grande"

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