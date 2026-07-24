VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere

Il Palermo oggi - dopo un giorno di riposo - ha ripreso gli allenamenti in ritiro a Santa Cristina Val Gardena. Doppia seduta per la formazione di Inzaghi che si prepara alla sfida amichevole, in programma domani, contro il Norimberga.

IL REPORT

"È ripresa oggi al Mulin da Coi la preparazione pre campionato del Palermo. Al mattino la squadra, dopo un lavoro di forza in palestra, ha svolto sprint, un gioco di posizione e una partita. Nel pomeriggio i rosanero, dopo un riscaldamento con cross e conclusioni in porta, hanno effettuato una partita. Domani alle ore 16.00 presso il Tennisverein Vahrn di Varna (BZ) il Palermo guidato da Filippo Inzaghi affronterà in amichevole il Nürnberg (INFO BIGLIETTI). Il live streaming della gara sarà disponibile sul sito ufficiale del Palermo FC".