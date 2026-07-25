Quarta amichevole per il Palermo che oggi alle 16 affronterà il Norimberga al Tennisverein Vahrn di Varna, 35 km dopo il Mulin Da Coe. Per la formazione di Inzaghi il test odierno rappresenta una ottima prova in vista del campionato per provare nuovi meccanismi e continuare con il modulo scelto: il 4-2-3-1.

Sebbene si tratti di una mera amichevole, la sfida contro il Norimberga per il Palermo potrebbe trattarsi di un banco di prova importante. Per la prima volta infatti la formazione di Inzaghi affronta una compagine dello stesso livello: i tedeschi militano in seconda serie, livello più alto rispetto alle tre avversarie precedenti. Il Norimberga, guidato da una vecchia conoscenza della Serie A Miroslav Klose, è reduce da un ottavo posto in Bundes Liga 2 e ha cominciato la preparazione dieci giorni prima del Palermo. Per i ragazzi di Inzaghi, però, quest'ultimo aspetto non dovrebbe rappresentare una difficoltà importante: i siciliani si allenano senza sosta - tranne che per un giorno di riposo - da due settimane consecutive.

L'amichevole scorsa, vinta 7-0 contro il Paradiso FC, sebbene sia stata contro un avversario non particolarmente resistibile, ha dato indicazioni importanti a Filippo Inzaghi in vista dell'inizio della stagione. Gli esterni Augello, Pierozzi e Cassandro hanno acceso il motore offrendo tantissime sgasate che hanno portato a creare diverse occasioni da rete. Il centrocampo ha dato equilibrio, un filtro importante con l'attacco e tantissime sensazione positive: Hernani sembra già in palla, Segre ha siglato una rete come anche Ranocchia e Gomes, quest'ultimo protagonista di un ritiro fino ad ora ottimo. Il francese potrebbe rappresentare per Inzaghi un'arma di assoluta importanza sebbene la sua ultima stagione non sia stata particolarmente positiva. In attacco Dennis Johnsen continua il suo percorso di crescita: l'estro, la tecnica e la velocità mostrati contro il Paradiso FC dimostrano che il norvegese possa fare meglio della scorsa annata. Secondo quanto riportato da il Giornale di Sicilia, oggi la formazione potrebbe essere la medesima della scorsa partita con gli unici due dubbi che fanno il nome di Le Doauron e Palumbo, infatti entrambi sono usciti anzitempo contro il Paradiso FC e oggi potrebbero rimanere in tribuna. Probabile l'esordio di Andrea Bozzolan, arrivato ieri dalla Reggiana in prestito.

La sfida sarà visibile, con l'obbligo di registrazione, nel sito ufficiale del Palermo FC. Il link verrà condiviso nel sito di Mediagol.it alle 15:50.