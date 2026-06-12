Il futuro di Rui Modesto sembra essere sempre più legato al Palermo. L'esterno portoghese, arrivato in Sicilia durante il mercato invernale, ha convinto la società rosanero grazie alle sue prestazioni e potrebbe presto diventare un giocatore del Palermo a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Mondo Udinese, il club siciliano è al lavoro per trovare un accordo con l'Udinese e assicurarsi la permanenza del laterale anche per le prossime stagioni. Una volontà chiara da parte della dirigenza, che considera Rui Modesto un elemento importante per il progetto tecnico e per le ambizioni di promozione in Serie A.

Dopo aver trovato poco spazio in Friuli, il portoghese è riuscito a rilanciarsi in maglia rosanero, mettendo in mostra le proprie qualità sulla corsia esterna e conquistando la fiducia dell'ambiente. Un rendimento che ha spinto il Palermo ad accelerare i contatti con l'Udinese per evitare di perdere un giocatore ritenuto prezioso per il futuro. Il nodo principale della trattativa resta legato alla valutazione economica del cartellino. L'accordo stipulato nei mesi scorsi prevedeva infatti un riscatto fissato attorno ai 3 milioni di euro, una cifra che il Palermo considera ancora elevata. Per questo motivo il club sta cercando di ottenere condizioni più favorevoli, lavorando su una proposta che potrebbe avvicinarsi ai 2 milioni di euro.

La sensazione è che ci sia la volontà reciproca di trovare una soluzione. L'Udinese sa che il giocatore potrebbe avere maggiore continuità lontano dal Friuli, mentre il Palermo è determinato a costruire una rosa competitiva per puntare al salto di categoria. Le prossime settimane potrebbero quindi risultare decisive. Rui Modesto ha lasciato un segno importante nella sua esperienza in Sicilia e la dirigenza rosanero vuole fare di tutto per trasformare il prestito in un'operazione definitiva, regalando a tifosi e a mister Inzaghi una conferma considerata strategica per la nuova stagione.

Vuoi seguire il Palermo ogni giorno con aggiornamenti completi, notizie di mercato, approfondimenti e retroscena? Mediagol.it è il punto di riferimento per tutti i tifosi rosanero che vogliono restare sempre informati sulla squadra. Dal campo al mercato, dagli allenamenti alle conferenze stampa, passando per le parole dei protagonisti, le scelte dell’allenatore, le probabili formazioni, i risultati e tutte le novità societarie: Mediagol.it racconta quotidianamente il mondo Palermo con attenzione, passione e continuità. Ogni fase della stagione viene seguita da vicino, dalla preparazione delle partite agli obiettivi in campionato, fino alle trattative e alle indiscrezioni che riguardano il futuro del club. Per vivere il Palermo a 360 gradi e non perdere nessuna notizia sui rosanero, continua a seguire Mediagol.it.