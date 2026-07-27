Il difensore greco lascia nuovamente Palermo
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Dopo la cessione di Vasic, un'altra notizia riguardante il mercato in uscita - che era già nell'aria - viene confermata: Nikolaou è stato ceduto all'Ofi Creta con la formula del prestito temporaneo. Per il difensore, quindi, un ritorno in patria dopo l'esperienza al Bari.
IL COMUNICATO
Il club rosanero ha ufficializzato l'operazione tramite un comunicato ufficiale: "Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’OFI Creta FC il calciatore Dimitrios Nikolaou. Il difensore si trasferisce a titolo temporaneo. A Dimitrios un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
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