Ci sono atti amministrativi destinati a passare quasi inosservati e altri che, pur mantenendo una natura strettamente tecnica, finiscono per segnare una svolta nella storia di una città. La proposta di delibera sul futuro dello stadio Renzo Barbera appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

Dopo mesi di riunioni, approfondimenti, prescrizioni, richieste di integrazioni, pareri e confronti tra il Comune di Palermo, il Palermo FC e tutti gli enti chiamati a esprimersi sul progetto, il procedimento è arrivato a uno dei passaggi più delicati dell'intero iter. Sul tavolo degli uffici comunali c'è ormai una bozza sostanzialmente definita del provvedimento che dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio comunale. Mancano ancora i pareri tecnici e contabili, attesi già nelle prossime ore, prima dell'incontro previsto nel pomeriggio tra il sindaco Roberto Lagalla e i dirigenti delle strutture coinvolte nel procedimento.

È un passaggio che potrebbe apparire puramente formale, ma non lo è. I pareri rappresentano infatti l'ultimo filtro amministrativo prima della stesura definitiva della delibera. Potranno introdurre precisazioni, prescrizioni o modifiche puntuali, ma difficilmente cambieranno l'impianto complessivo di un testo che sintetizza settimane di lavoro e che, di fatto, definisce il nuovo rapporto tra Palazzo delle Aquile e il club rosanero.

Molto più di una convenzione

Ridurre questa delibera alla semplice approvazione della nuova convenzione sarebbe però un errore. Il documento va ben oltre. È la sintesi amministrativa dell'intero progetto di riqualificazione del Barbera.

Al suo interno confluiscono tutti i passaggi che hanno caratterizzato il procedimento: la dichiarazione di pubblico interesse, gli esiti delle Conferenze dei servizi, la variante urbanistica, il nuovo piano economico-finanziario, la disciplina della futura concessione, le prescrizioni formulate dagli enti, le garanzie richieste al concessionario e gli strumenti individuati per assicurare la sostenibilità dell'investimento.

In altre parole, non siamo di fronte a un atto che autorizza semplicemente dei lavori. La delibera costruisce l'intera architettura giuridica e amministrativa sulla quale dovrà poggiare il futuro dello stadio nei prossimi decenni.

È proprio questo l'aspetto che rende il provvedimento particolarmente significativo. Per la prima volta tutte le decisioni maturate negli ultimi mesi vengono raccolte in un unico testo, consentendo di leggere l'operazione nel suo complesso e di comprenderne la logica. Una logica che non riguarda soltanto il rifacimento dell'impianto, ma un modello completamente diverso di gestione del patrimonio pubblico e di sviluppo urbano.

La notizia che cambia il quadro

La lettura della bozza permette inoltre di individuare con chiarezza quella che può essere considerata la vera notizia di questa fase del procedimento. Nelle ultime settimane il dibattito si era concentrato soprattutto sul nodo deiche mancavano all'appello per completare il quadro finanziario dell'intervento. Era il principale elemento di incertezza emerso durante la Conferenza dei servizi e il punto sul quale gli uffici comunali avevano chiesto un chiarimento definitivo.

La risposta del Palermo FC cambia sensibilmente lo scenario. La società ha infatti manifestato la disponibilità a farsi carico anche di quella quota dell'investimento, rafforzando ulteriormente il peso del capitale privato all'interno dell'operazione e consentendo al progetto di superare uno dei passaggi più delicati dell'intera istruttoria.

Non è soltanto una questione economica, ma è il punto che permette di comprendere perché la delibera arrivi proprio adesso alla fase conclusiva. Risolto il principale nodo finanziario, l'amministrazione ha potuto consolidare il testo che sarà sottoposto agli ultimi pareri degli uffici prima dell'avvio dell'iter politico.

Il tempo è diventato un fattore decisivo

Il calendario aggiunge ulteriore peso a queste ore. L'intero procedimento è infatti strettamente collegato alla candidatura ditra le città destinate a ospitare alcune gare di. La tempistica amministrativa non risponde quindi soltanto alle esigenze del progetto, ma anche alla necessità di rispettare le scadenze fissate nel percorso che potrebbe portare il capoluogo siciliano tra le sedi della manifestazione continentale.

È uno scenario che accompagna il progetto fin dalle sue origini, ma che oggi assume un significato ancora più concreto. Il voto sulla delibera non rappresenterà soltanto un passaggio urbanistico o patrimoniale: costituirà uno degli snodi decisivi attraverso i quali Palermo proverà a dimostrare di possedere i requisiti necessari per presentarsi come candidata credibile a ospitare l'Europeo.

Dietro le centinaia di pagine della proposta non c'è quindi soltanto un progetto di riqualificazione. C'è una scelta che ridisegna il rapporto tra pubblico e privato, ridefinisce il modello di gestione dello stadio e prova a tracciare una prospettiva destinata ad accompagnare il Barbera per gran parte del prossimo secolo.

I 30 milioni che hanno sbloccato il progetto

Se c'è un passaggio destinato a rappresentare il vero spartiacque dell'intera operazione, è quello che riguarda la copertura deirimasti senza un finanziatore pubblico. Per settimane è stato il principale interrogativo attorno al quale si è sviluppato il confronto tra il, ile gli uffici chiamati a verificare la sostenibilità economica del progetto.

La questione non era soltanto contabile. Da quella risposta dipendeva infatti la possibilità di dimostrare che il piano economico-finanziario fosse realmente in grado di sostenere un investimento destinato a cambiare il volto del Renzo Barbera. Senza una soluzione, il rischio era quello di rallentare ulteriormente l'iter amministrativo proprio nella fase decisiva.

La bozza della delibera fotografa invece un quadro profondamente diverso. Il Palermo FC, preso atto dell'impossibilità di reperire ulteriori risorse pubbliche entro i tempi richiesti dal procedimento, ha comunicato la propria disponibilità ad assumersi anche quella quota dell'investimento. Nella documentazione richiamata dal provvedimento la società spiega di aver scelto questa strada «al fine di salvaguardare il progetto di riqualificazione dello stadio e la candidatura della città di Palermo a ospitare UEFA Euro 2032», pur evidenziando la rilevanza dell'impegno economico richiesto.

È una scelta destinata ad avere effetti che vanno ben oltre il semplice reperimento delle risorse mancanti. Rafforzando il peso del capitale privato, il progetto consolida infatti uno dei requisiti richiesti dalla normativa speciale sugli stadi, secondo cui la componente pubblica non può risultare prevalente rispetto all'investimento complessivo.

Come cambia il piano economico-finanziario

La copertura dei 30 milioni rappresenta soltanto uno degli elementi di un equilibrio finanziario molto più articolato. Il progetto si fonda infatti su un investimento complessivo che supera abbondantemente i, destinati a finanziare non soltanto la riqualificazione dello stadio, ma anche tutte le opere accessorie necessarie a trasformare l'area della Favorita in un polo sportivo e urbano moderno.

Dietro questi numeri c'è però un concetto fondamentale che emerge con chiarezza dalla convenzione: il nuovo Barbera dovrà essere economicamente autosufficiente. In altre parole, non potrà vivere esclusivamente grazie agli incassi delle partite.

È questo il motivo per cui il progetto prevede una serie di attività complementari considerate indispensabili per garantire l'equilibrio economico dell'investimento. Hospitality, aree commerciali, ristorazione, museo, servizi destinati ai tifosi, eventi e spazi multifunzionali non rappresentano quindi elementi accessori o semplici opportunità di business, ma costituiscono parte integrante del modello economico sul quale poggia l'intera operazione.

La logica è quella già adottata nei principali impianti europei: uno stadio che produce valore durante tutto l'anno e non soltanto nei giorni delle partite.

I 72 milioni che non sono un contributo pubblico

Tra gli aspetti destinati a generare maggiore discussione c'è anche il meccanismo relativo ai circaprevisti per una parte delle opere pubbliche comprese nell'intervento.

La lettura della convenzione consente però di chiarire un punto spesso frainteso. Non si tratta di un trasferimento immediato di risorse dal Comune al Palermo. Il meccanismo individuato è diverso.

Sarà infatti il concessionario ad anticipare le somme necessarie per realizzare una parte degli interventi di competenza pubblica. Tali importi verranno successivamente recuperati attraverso un sistema di compensazione collegato al canone della concessione, secondo modalità e tempi disciplinati dalla convenzione.

È una scelta che risponde a una duplice esigenza. Da un lato consente all'amministrazione di non sostenere immediatamente un esborso di questa entità; dall'altro permette al concessionario di recuperare nel tempo una quota significativa dell'investimento effettuato.

Si tratta di uno dei meccanismi più complessi dell'intero progetto e, probabilmente, anche di uno dei meno compresi nel dibattito pubblico. Parlare semplicemente di “72 milioni concessi al Palermo” rischierebbe infatti di fornire una rappresentazione incompleta dell'operazione.

Perché servono novant'anni

La durata della futura concessione rappresenta uno dei punti destinati ad alimentare il confronto politico. La bozza conferma infatti un rapporto della durata di, una scelta che potrebbe apparire eccezionale ma che trova la propria giustificazione proprio nell'equilibrio economico-finanziario dell'intervento.

Un investimento di queste dimensioni difficilmente potrebbe essere recuperato nell'arco di pochi decenni. È questo il ragionamento che emerge dalla convenzione e che porta ad allungare in maniera significativa la durata del rapporto concessorio.

È importante chiarire un punto che rischia di essere oggetto di semplificazioni. Lo stadio non viene ceduto al Palermo FC. Il Renzo Barbera continuerà a essere un bene appartenente al patrimonio del Comune di Palermo, così come entreranno automaticamente nel patrimonio pubblico tutte le opere realizzate durante la concessione secondo quanto previsto dagli accordi.

Cambia invece il modello di gestione. Per i prossimi decenni il club avrà la responsabilità di investire sull'impianto, mantenerlo efficiente, svilupparne le attività economiche e garantirne la piena funzionalità, mentre l'amministrazione conserverà i poteri di controllo previsti dalla convenzione.

È proprio questo passaggio a rappresentare uno dei cambiamenti più profondi contenuti nella delibera. Il Barbera smette di essere considerato esclusivamente uno stadio comunale concesso per disputare le partite e diventa un'infrastruttura economica destinata a produrre valore, servizi e investimenti per un periodo straordinariamente lungo.

Le garanzie per Palazzo delle Aquile

Se il piano economico-finanziario rappresenta il motore dell'intervento, la convenzione costituisce invece il sistema di sicurezza pensato per tutelare ildurante tutta la durata della concessione. È proprio leggendo gli articoli dedicati ai rapporti tra concedente e concessionario che emerge uno degli aspetti meno raccontati dell'intera operazione.

Nel dibattito pubblico l'attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sui diritti riconosciuti al Palermo FC. In realtà la convenzione dedica un'ampia parte delle proprie disposizioni agli obblighi che il concessionario dovrà rispettare e agli strumenti che consentiranno all'amministrazione di intervenire qualora tali obblighi non vengano adempiuti.

Il principio è semplice: la lunga durata della concessione non comporta un arretramento del ruolo pubblico. Al contrario, il Comune mantiene una funzione costante di vigilanza sull'esecuzione degli interventi, sul rispetto degli obblighi contrattuali e sulla corretta gestione dell'impianto.

Controlli per tutta la durata della concessione

La convenzione non si limita infatti a disciplinare la fase iniziale dei lavori. Il controllo pubblico accompagnerà l'intera vita della concessione.

L'amministrazione conserva il potere di verificare il rispetto del cronoprogramma, l'esecuzione degli investimenti previsti, la manutenzione delle opere, la conservazione del patrimonio pubblico e l'adempimento degli obblighi assunti dal concessionario.

Non si tratta di verifiche esclusivamente formali. Il sistema delineato dagli atti attribuisce al Comune strumenti di intervento progressivi, che possono andare dalla contestazione delle eventuali inadempienze fino all'applicazione delle penali previste dalla convenzione, nei casi più gravi.

È un aspetto che spesso passa in secondo piano, ma che assume un'importanza decisiva in un rapporto destinato a durare quasi un secolo. Proprio perché la concessione avrà una durata straordinariamente lunga, il legislatore e gli uffici comunali hanno costruito un sistema di controlli destinato ad accompagnare l'intera gestione dello stadio.

Quando il contratto può interrompersi

Uno dei capitoli più delicati riguarda le ipotesi nelle quali il rapporto concessorio potrebbe interrompersi prima della sua naturale scadenza.

La convenzione disciplina infatti una serie di fattispecie che possono determinare la decadenza o la risoluzione anticipata del rapporto qualora il concessionario non rispetti gli obblighi fondamentali assunti con il contratto.

Non si tratta naturalmente di eventualità automatiche. Prima di arrivare ai provvedimenti più incisivi sono previsti meccanismi di contestazione, termini per l'eventuale regolarizzazione e procedure che garantiscono il contraddittorio tra le parti.

La presenza di queste clausole dimostra però come l'amministrazione abbia cercato di contemperare due esigenze apparentemente opposte: da una parte assicurare al concessionario la stabilità necessaria per programmare un investimento di centinaia di milioni di euro; dall'altra evitare che una concessione così lunga possa tradursi in una perdita di controllo sul patrimonio pubblico.

Lo stadio resta pubblico

È probabilmente questo il punto sul quale sarà necessario il maggiore sforzo di comunicazione nei confronti dei cittadini.

Nel linguaggio comune si tende spesso a confondere la concessione con una vendita. La documentazione predisposta dagli uffici chiarisce invece un principio fondamentale: il Renzo Barbera continuerà a appartenere al patrimonio del Comune di Palermo.

Il concessionario acquisisce il diritto di utilizzare, gestire e valorizzare economicamente il complesso secondo quanto previsto dalla convenzione, ma la proprietà del bene rimane pubblica.

Lo stesso principio vale per le opere realizzate nell'ambito dell'intervento. Al termine della concessione, gli interventi effettuati entreranno nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale secondo le modalità disciplinate dagli atti.

È uno degli elementi che differenziano questa operazione da un'ordinaria iniziativa immobiliare privata. L'obiettivo dichiarato rimane infatti quello di valorizzare un bene pubblico attraverso un investimento prevalentemente privato, mantenendo però in capo al Comune la proprietà dell'infrastruttura.

Il nodo Sipet trova una soluzione

Tra gli aspetti più tecnici affrontati nel corso dell'istruttoria figura anche la posizione della, tema che aveva accompagnato parte del confronto amministrativo nei mesi scorsi.

Dalla documentazione emerge come il procedimento abbia individuato una soluzione condivisa, recepita all'interno del percorso istruttorio e richiamata nella proposta di delibera. Un elemento che contribuisce a ridurre uno dei possibili fattori di rallentamento dell'iter autorizzativo e che consente al progetto di proseguire su basi maggiormente consolidate.

Non si tratta di un dettaglio marginale. Le grandi operazioni urbanistiche raramente incontrano un percorso lineare. La capacità di risolvere progressivamente i diversi nodi amministrativi rappresenta spesso uno degli indicatori più significativi della maturazione di un progetto. Anche sotto questo profilo, la delibera restituisce l'immagine di un procedimento che, pur avendo richiesto numerosi approfondimenti, è riuscito a ricomporre le principali criticità emerse durante l'istruttoria.

L'ex Campo Rom resta in attesa

Diversa è invece la situazione relativa all'area dell'ex Campo Rom.

La proposta di delibera conferma infatti che l'approvazione delle opere previste in quella porzione dell'intervento rimarrà sospesa fino al completamento degli adempimenti amministrativi ancora necessari. La documentazione individua anche un termine massimo entro il quale tali procedure dovranno concludersi, fissato al 30 giugno 2028.

È un passaggio che testimonia la volontà dell'amministrazione di non rallentare l'intero progetto per effetto di un'unica questione ancora aperta. La scelta è quella di consentire al procedimento principale di proseguire, rinviando invece la definitiva approvazione degli interventi riguardanti quell'area al momento in cui saranno soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa.

Si tratta di una soluzione che permette di mantenere in equilibrio due esigenze diverse: da una parte evitare ulteriori ritardi sull'intera operazione, dall'altra garantire il pieno rispetto delle procedure urbanistiche e amministrative ancora pendenti.

E la politica, a cui va un plauso particolare da destra a sinistra, per una volta ha lavorato in modo trasversale, compatto e veloce riconoscendo all’operazione stadio un’importanza e un’opportunità unica a beneficio della città, dei tifosi e di tutto l’indotto generato dall’economia che ruota intorno al calcio.