La società rosanero annuncia sia il rinnovo del contratto del giocatore serbo che la sua cessione.

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Il Palermo, tramite una nota nel sito ufficiale, ha comunicato il prolungamento del contratto di Aljosa Vasic e contestualmente la sua cessione a titolo temporaneo al Sudtirol. Il serbo saluta, in maniera temporanea, la Sicilia dopo tre stagioni.

IL COMUNICATO

"Il Palermo FC comunica di aver prolungato il contratto di Aljosa Vasic. Contestualmente, il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo al FC Sudtirol. Ad Aljosa le congratulazioni e un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

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