La quota aggiornata degli abbonamenti emessi.
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Dopo qualche giorno di attesa, il Palermo ha ufficializzato il numero degli abbonati fino a questo momento. Il dato racconta di 10 mila tessere rinnovate per la prossima stagione: un dato importante, che certifica l'amore del popolo rosanero verso la squadra.
IL DATO DELLO SCORSO ANNO
L'obiettivo per l'anno corrente è quello di superare il numero degli abbonati della scorsa stagione che ammonta a 16.504.
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