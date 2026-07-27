È fatta per la cessione di Nikolaou all'OFI Creta, club di Serie A greca.

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Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, lavora sul calciomercato non solo per rinforzare la formazione di Inzaghi ma anche per cedere gli esuberi.

Dopo la cessione, imminente, di Aljosa Vasic al Sudtirol. Il ds ex Sampdoria avrebbe chiuso - secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio - per la cessione di Dimitrios Nikolaou all'OFI Creta, club della Serie A greca.

Il centrale saluta nuovamente il Palermo dopo un anno in prestito secco al Bari.

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