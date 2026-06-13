Il Palermo, il prossimo 18 luglio, disputerà una partita amichevole contro l'Ingolstad, compagine della terza serie tedesca.

La sfida andrà in scena durante il ritiro estivo dei rosanero e sarà utile per Filippo Inzaghi per testare le prime tattiche in vista della prossima stagione.

È stata la squadra tedesca a comunicare, tramite una nota ufficiale, la disputa di questa amichevole: "Dal 1° luglio il pallone tornerà a rotolare presso il centro sportivo dell’Audi Sportpark. Oltre alla tradizionale sfida contro il VfB Eichstätt, nel corso della preparazione estiva i nero-rossi affronteranno, tra le altre, il LASK Linz a Herzogenaurach e, nell’ambito del ritiro di nove giorni, il club italiano FC Palermo. Inoltre, per la squadra di Ingolstadt sono previsti due test di alto livello contro RB Leipzig e 1. FC Heidenheim. Di seguito il riepilogo di tutte le date importanti fino all’inizio della 3. Liga"