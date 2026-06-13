La società rosanero ha programmato un'amichevole estiva contro la formazione di terza serie tedesca.
VIDEO Palermo, parla il presidente del Manchester City: "Dobbiamo andare in Serie A"
Il Palermo, il prossimo 18 luglio, disputerà una partita amichevole contro l'Ingolstad, compagine della terza serie tedesca.
La sfida andrà in scena durante il ritiro estivo dei rosanero e sarà utile per Filippo Inzaghi per testare le prime tattiche in vista della prossima stagione.
È stata la squadra tedesca a comunicare, tramite una nota ufficiale, la disputa di questa amichevole: "Dal 1° luglio il pallone tornerà a rotolare presso il centro sportivo dell’Audi Sportpark. Oltre alla tradizionale sfida contro il VfB Eichstätt, nel corso della preparazione estiva i nero-rossi affronteranno, tra le altre, il LASK Linz a Herzogenaurach e, nell’ambito del ritiro di nove giorni, il club italiano FC Palermo. Inoltre, per la squadra di Ingolstadt sono previsti due test di alto livello contro RB Leipzig e 1. FC Heidenheim. Di seguito il riepilogo di tutte le date importanti fino all’inizio della 3. Liga"
© RIPRODUZIONE RISERVATA