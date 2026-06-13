Non solo la Lazio nel ciclone della Commissione che verifica i conti dei club professionistici (se volete attribuire un nomignolo: la nuova Covisoc). Tra le società che parteciperanno alla nuova Serie A 26-27, con calcio d'inizio fissato per il 23 agosto, non solo il club biancoceleste sarà costretto a fare mercato a saldo zero, quindi effettuare soltanto operazioni in entrata che siano compensate da uscite di pari valore, ma anche altri due club di Serie A sono coinvolti.

Le squadre

La Lazio ha già ricevuto la ratifica da parte della Commissione, mentre le altre due squadre che dovranno cambiare le proprie abitudini di mercato, e le tipologie di investimento, saranno Monza e Sassuolo, secondo quanto riportato da Nicolò Schira.

Il Sassuolo ha ufficializzato l'arrivo di Alberto Aquilani sulla panchina, al posto di Grosso - partito per Firenze, ma ha dovuto salutare lo storico DS Carnevali, prossimo all'approdo alla Juventus. Il mercato dei neroverdi rischia di dover dipendere dalle uscite, ma il Sassuolo possiede un paio di giocatori che fanno gola a molti club, su tutti Muharemovic, impegnato nel Mondiale con la sua Bosnia. Sono tante le pretendenti, e una potenziale asta, in caso di cessione, potrebbe permettere al Sassuolo di muoversi con maggior libertà nel mercato.

Discorso semi-analogo per il Monza, dato che anche i brianzoli hanno salutato il loro DS - Burdisso - ed è ancora attivo il cast per trovare il nuovo allenatore, al posto del dimissionario Paolo Bianco. La dirigenza biancorossa si è espressa in merito alla questione, nelle vesti dell'AD Baldissoni, che ha annunciato di aver già avviato le procedure per risanare la posizione del club.

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