Giorni caldissimi in quel di Monza. In giornata sono attesi gli ultimi colloqui ufficiali con l'allenatore, Paolo Bianco, per chiarire il suo futuro (tra la permanenza in Brianza e la risoluzione anticipata del contratto, visti i corteggiamenti dalla Serie B). Inoltre, il club brianzolo potrebbe dover ricominciare la ricerca per un nuovo Direttore Sportivo. L'attuale DS del club, Nicolas Burdisso, sarebbe vicino all'addio.

Ritorno in Argentina

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il DS argentino, ex Fiorentina e Genoa, starebbe meditando l'addio per ritornare a casa, in Argentina. Alla base di questa decisione, dovrebbero esserci motivazioni strettamente personali, ma al momento il club non ha sondato alcun Direttore Sportivo, quindi il futuro di Burdisso è ancora da definire. In caso di addio, l'argentino saluterebbe la Brianza dopo una sola stagione, conclusa con la promozione in Serie A dopo aver vinto i play-off

Il Monza chiarirà il futuro di allenatore e DS nel minor tempo possibile, in modo tale da poter arrivare al ritiro pre-campionato, in programma nelle prime settimane di luglio. Il club brianzolo comunicherà prossimamente le date del ritiro, e il luogo scelto, ma al momento si cerca di inquadrare il blocco squadra, a cominciare da Bianco e Burdisso. Il Monza farà il suo esordio nel weekend del 23 agosto, in casa dei campioni d'Italia dell'Inter. Chissà che l'avventura in Serie A non cominci - o ricominci - da volti nuovi.

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