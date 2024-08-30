Ex Palermo, Lancini: "Ripenso a Palermo e ho i brividi" 3 giugno 2025 - 07:00 3 giugno

Edoardo Lancini, calciatore che ha militato nel Palermo tra il 2019 e il 2023, calcando i campi di Serie D, Serie C e Serie B, è intervenuto ieri su Rete8 al termine della sfida del suo Pescara,…