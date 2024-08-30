Arriva nel pomeriggio di Pasquetta la seconda promozione aritmetica in Serie B. Dopo il Vicenza, che nel girone A ha chiuso le pratiche già quattro partite fa, quest'oggi il Benevento ha espugnato…
Serie C
Il Siracusa è tornato tra i professionisti dopo anni e non vuole farsi trovare impreparato per il complicato campionato di Serie C. Uno dei profili che sembra interessare alla dirigenza siciliana,…
Alessio Buttaro, passato recentemente al Foggia, nella serata di ieri ha esordito con la maglia dei satanelli nel match contro il Catania. La partita del "Massimino" si è conclusa con un perentorio…
Samuele Damiani, ex centrocampista del Palermo, è stato ufficializzato nella giornata odierna dall'Ascoli. Uno dei protagonisti della promozione dalla C alla B, si appresta, dunque, a disputare un…
Edoardo Lancini, calciatore che ha militato nel Palermo tra il 2019 e il 2023, calcando i campi di Serie D, Serie C e Serie B, è intervenuto ieri su Rete8 al termine della sfida del suo Pescara,…
Si sono appena conclusi i quarti di finale delle gare dei playoff di Serie C, di seguito i risultati : Vicenza*-Crotone 1-0 Pescara*-Vis Pesaro 2-0 Ternana*-Giana Erminio 2-0 Audace Cerignola*-…
SI sono appena conclusi i primi 45 minuti delle gare dei playoff di Serie C, di seguito i risultati del primo tempo: Vicenza-Crotone 1-0 Pescara-Vis Pesaro 1-0 Ternana-Giana Erminio 0-0 Audace…
Sono appena terminate le gare d'andata dei playoff di Serie C, che hanno visto la Ternana testa di serie cadere contro la Giana Erminio. Vince in rimonta il Pescara, mentre il Crotone perde. Pari tra…
Baldini elimina il Catania e accende a Pescara quel fuoco che a Palermo si è spento
"Palermo ha bisogno di passione, ambizione e orgoglio. Tutte cose che non vediamo dai tempi di mister Baldini." Così si concludeva il comunicato della Curva Nord 12, rilasciato nei giorni scorsi a…
Pescara, Baldini: "Catania grande squadra, all'andata abbiamo avuto un pizzico di fortuna"
Le parole di Silvio Baldini a Rete8, durante la trasmissione Terzo Tempo, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Catania: un risultato che, grazie all’1-0 dell’andata, è comunque valso al suo Pescara la…
Catania eliminato: l'ex Palermo Baldini fa l’impresa con il Pescara e vola ai quarti
Dopo l’1-0 dell’andata al Massimino, al Pescara bastava non perdere con due gol di scarto per accedere ai quarti. All’Adriatico finisce 2-1 per il Catania: il 2-2 complessivo premia comunque gli…
Sono appena terminati gli ottavi di finale dei Playoff di Serie C, passano il turno : Atalanta, Feralpisaló-Crotone* 2-1 Monopoli-Giana Erminio* 1-3 Pescara*-Catania 1-2 Rimini-Vis Pesaro* 3-4…
Sono terminati i primi 45’ degli ottavi di finale dei Playoff di Serie c , di seguito i risultati: Pescara-Catania 0-0 Feralpisaló-Crotone 1-1 Monopoli-Giana Erminio 0-0 Torres-Atalanta U23 1-0…
Questa sera , allo stadio Renzo Barbera , Matteo Brunori ha l'opportunità di scrivere una nuova pagina di storia con il Palermo. Con un solo gol contro la Carrarese, l' attaccante rosanero…
Sabato 26 aprile si svolgeranno i funerali di Papa Francesco, Il consiglio dei Ministri ha deciso di rinviare tutte le partite in programma quel giorno dalla Serie A fino ai dilettanti. Si aspettano…
Silvio Baldini, allenatore della magica cavalcata ai playoff di Serie C della stagione 21/22, vinti con la conseguente promozione in cadetteria. Oltre ad essere celebre per i suoi risultati sportivi,…
Valerio Antonini, presidente del Trapani dal 2023, ha commentato su X (ex Twitter) le dichiarazioni di Pohjanpalo, riportate ieri dalla Gazzetta dello Sport, collegandole al momento difficile che sta…
Dopo mesi di gravi problemi societari, il Taranto è stato escluso dal campionato di Serie C. Una sanzione di cui si aspettava solamente l'ufficialità, dopo le varie penalizzazioni inflitte nel corso…
Dopo quattro anni, Lancini e Baldini si riuniscono. Il centrale, quest'anno al Novara, è stato acquistato dal Pescara dopo una buona prima parte di stagione. I due ex rosanero cercheranno quindi di…
Il Trapani sta cercando tasselli importanti per migliorare la sua rosa, con l'obiettivo di tentare l'assalto alla Serie B. In tal senso, un post scritto dal presidente granata Valerio Antonini ha…
Vincenzo Grella, direttore sportivo del Catania, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Tanti temi dibattuti, tra cui la possibilità di ripendere il vecchio centrosportivo, Torre Del Grifo.
Il Trapani non sta vivendo la stagione che pensava, tra tanti bassi e pochi acuti a rappresentare fin qui l'annata granata. Dopo l'ennesimo risultato non positivo in campionato, uno 0-0 contro il…
Aria di cambiamento a Messina. Oggi, 2 gennaio, è stato formalizzato l'accordo per l'acquisizione dell'80% delle quote alla AAD Invest Group, una società lussemburghese-americana, dopo il pre-accordo…
Altro ribaltone nella panchina granata. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Benevento, il Trapani ha deciso di puntare su un nuovo profilo per puntare alle zone più nobili della classifica. La scelta…
Franco Lerda, ex allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb". tanti temi dibattuti, tra cui la Serie B e il Palermo. SERIE A LA SITUAZIONE GENOA "Pinamonti ha mandato un…
Gigi Di Biagio, ex giocatore di Roma e Inter, ha espresso il suo forte legame con Pescara, città che considera la sua seconda casa. ### L'AMORE PER PESCARA In un’intervista a margine della Mediolanum…
Dopo 17 anni dall'episodio in cui Silvio Baldini colpì Domenico Di Carlo con un calcio durante una partita tra Parma e Catania, i due allenatori hanno finalmente messo da parte le incomprensioni.
La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Jeremie Broh è un nuovo giocatore del Padova. Di seguito, il comunicato diramato dal club di viale del Fante sul proprio sito di riferimento. “Il Palermo…