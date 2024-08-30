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Serie C

Palermo

Ex rosa, Samuele Damiani passa all'Ascoli

Samuele Damiani, ex centrocampista del Palermo, è stato ufficializzato nella giornata odierna dall'Ascoli. Uno dei protagonisti della promozione dalla C alla B, si appresta, dunque, a disputare un…

Palermo

Ex Palermo, Lancini: "Ripenso a Palermo e ho i brividi"

Edoardo Lancini, calciatore che ha militato nel Palermo tra il 2019 e il 2023, calcando i campi di Serie D, Serie C e Serie B, è intervenuto ieri su Rete8 al termine della sfida del suo Pescara,…

pallone serie b 24/25

SERIE B: rinviate anche le gare del 26 aprile

Sabato 26 aprile si svolgeranno i funerali di Papa Francesco, Il consiglio dei Ministri ha deciso di rinviare tutte le partite in programma quel giorno dalla Serie A fino ai dilettanti. Si aspettano…

ezio capuano trapani

Trapani, ufficiale l'arrivo di Ezio Capuano: il comunicato

Altro ribaltone nella panchina granata. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Benevento, il Trapani ha deciso di puntare su un nuovo profilo per puntare alle zone più nobili della classifica. La scelta…