Ex Palermo, esordio per Buttaro con il Foggia nel match contro il Catania

Alessio Buttaro , passato recentemente al Foggia , nella serata di ieri ha esordito con la maglia dei satanelli nel match contro il Catania . La partita del "Massimino" si è conclusa con un perentorio 6-0 in favore degli etnei.

Il Foggia con evidenti problemi societari come lo dimostra l'assenza di una maglia da gara ufficiale, ha cominciato il suo campionato nel peggiore dei modi. Delio Rossi, l'allenatore dei rossoneri, oltre a Buttaro, ha schierato in campo un undici tutto inedito formato per lo più da under. Dunque, non proprio esordio felice per l'ex Palermo, che ha subito una vera e propria imbarcata.