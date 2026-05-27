La Serie B sta per conoscere la sua ultima neopromossa. Le due semifinali di ritorno hanno delineato la finalissima dei play-off. L'ultimo atto sarà tra Union Brescia e Ascoli.

Union Brescia-Salernitana (Ore 20:00)

L'Union Brescia passa in casa per 2-0 sulla Salernitana, dopo il pari dell'andata. Ancora una volta la copertina se la prende Valerio Crespi: gol all'andata, gol al ritorno. A Salerno una rovesciata clamorosa, a Brescia basta una zampata un minuto dopo il calcio d'inizio. La Salernitana paga la fatica accumulata nei turni precedenti, e il gol subito all'andata - nel recupero - è sembrato l'innesco che ha spento la luce tra i granata. La squadra di Cosmi non è riuscita a reagire concretamente al gol subito, e nel secondo tempo si è dovuta arrendere all'energia, e leggerezza, della squadra di Corini. Il sigillo finale lo mette Luca Vido, entrato dalla panchina. Nel corso del secondo tempo una rete annullata, sempre all'Union Brescia: la firma è del solito Crespi, ma l'attaccante viene pescato in fuorigioco.

Catania-Ascoli (Ore 21:00)

Il Catania reagisce alla batosta subita nelle Marche, ma il 2-1 non basta alla squadra di Toscano per ribaltare il 4-0 dell'andata. La spinta del Cibali prova a spingere subito i padroni di casa, consapevoli dell'impresa proibitiva. Tuttavia, il Catania prova subito a ricucire il gap, con la firma al settimo minuto di Salvatore Caturano. L'Ascoli non si scompone, il vantaggio è ancora importante, e i marchigiani si concedono anche il lusso di giocare spensierati e con ordine. Il Catania si difende, Dini chiude lo specchio in varie occasioni, e all'improvviso il Cibali si riaccende a ridosso dell'intervallo: arriva il morso dello squalo, Francesco Forte. 2-0. Intervallo. Nella ripresa il Catania flirta subito con il terzo gol, ma D'Ausilio colpisce il palo con il sinistro. Tomei prova a smorzare il ritmo degli etnei con le sostituzioni, e i bianconeri sfiorano subito il gol con il neo-entrato Gori. La rete è posticipata di qualche minuto: Oviszach piazza il destro a fil di palo, Dini sfiora ma non riesce a sputare fuori la palla. Il 2-1 mette il sigillo al passaggio del turno dei marchigiani.

Le date della finale

Si scende in campo la prossima settimana.