A due settimane dalla delusione cocente della eliminazione dei playoff di Serie C, il Catania ha cominciato la ricerca per il nuovo allenatore. La società ha deciso di non confermare alla guida Domenico Toscano giudicando come insufficiente il suo operato.

Secondo quanto riportato da TMW, il Catania starebbe pensando a Roberto Stellone, allenatore attualmente alla Vis Pesaro. Nonostante il contratto lunghissimo (2030) che lo lega alla società marchigiana, l'ex Palermo è in procinto di lasciarla.

Roberto Stellone è una vecchia conoscenza del Palermo. Arrivato ad aprile 2018 per sostituire Bruno Tedino, ha guidato la formazione rosanero fino alla finale playoff, poi persa contro il Frosinone. La Serie A non conquistata gli costò l'esonero, Maurizio Zamparini decise di non confermarlo per richiamare alla guida Tedino. A settembre, però, l'ex Pordenone venne nuovamente sollevato dall'incarico per dare spazio a Roberto Stellone, che ha guidato il Palermo ad un campionato ambivalente nel 2018/2019: nella prima parte dominio totale con i rosanero posizionati al primo posto, nella seconda parte un piccolo tracollo che fece scendere la formazione siciliana al terzo posto. Tale crollo, spinse Foschi a sollevarlo dall'incarico ad aprile chiamando al suo posto Delio Rossi, ma nemmeno lui riuscì a portare il Palermo nella massima serie. Nome, dunque, di assoluta esperienza per il Catania ancora una volta alla promozione in Serie C.

L'altro nome individuato, sempre secondo TMW dagli etnei sarebbe quello di Raffaele Biancolino, allenatore sollevato dall'incarico dall'Avellino nella seconda parte di stagione. Anche lui rappresenta un'assoluta certezza non a caso alla guida della formazione campana ha conquistato la promozione in Serie B vincendo il campionato.

Inoltre, secondo quanto riportato da La Sicilia, un altro possibile nome per il Catania è quello di Fabio Caserta. Anche lui ha esperienza da vendere tra Serie B e Serie C e ha in comune una cosa con Stellone: entrambi ex Palermo (sebbene Caserta solo da giocatore). Per Caserta l'ultima esperienza è quella alla guida dell'Empoli, con gli azzurri ha offerto ottime prestazioni portando i toscani alla salvezza nella serie cadetta, insperata prima del suo arrivo.

Giorni di ricerca assidua per il Catania che vuole individuare l'allenatore perfetto per puntare alla promozione nella serie cadetta, mancante già da dieci stagioni. Si attendono novità in tal senso nelle prossime ore.