In programma oggi il ritorno della finale dei playoff di Serie C tra Union Brescia ed Ascoli. Le due formazioni partono dal risultato di pareggio dell'andata. Manca solo una squadra per completare il quadro della Serie B, ed oggi verrà completato con il nome di una delle due compagini.

L'andata è stata giocata in due giorni: domenica fino al sessantunesimo e lunedì per i restanti trenta minuti. Il maltempo, infatti, ha portato il direttore di gara ad interrompere la sfida e rinviarla al giorno successivo. In entrambe le giornate le due formazioni hanno offerto ottime prestazioni regalando spettacolo con gioco di categoria superiore. Al vantaggio all'ottavo minuto siglato dall'ex Palermo Andrea Rizzo Pinna, ha risposto il Brescia in maniera immediata al dodicesimo con Valerio Crespi. La sfida è stata caratterizzata da enorme equilibrio, entrambe le compagini hanno dato l'impressione di equivalersi.

In gran spolvero gli ex rosanero Silipo e Rizzo Pinna. Il gol dell'1-0 è tutto di loro properietà: Silipo nella destra si libera dagli avversari con gran facilità, calcia col sinistro, colpisce il palo alla sinistra di Gori e dal montante la palla arriva nei piedi di Rizzo Pinna che spinge in rete il vantaggio dell'Ascoli. Entrambi hanno offerto qualità, estro, fantasia ed elusività al reparto offensivo dei marchigiani. Peculiarità che al Palermo non hanno mostrato pienamente: Rizzo Pinna non ha trovato minimante spazio in Serie D, mentre Silipo ha sofferto molto l'incostanza alternando prestazioni come quelle viste ad Ascoli con performance totalmente insufficienti.

Un altro che sta sicuramente trovando riscatto è sicuramente Eugenio Corini. Subentrato a dicembre ad un altro ex rosanero, Aimo Diana, ha guidato l'Union Brescia fino al secondo posto arrivando in finale playoff. Risultato ovviamente soddisfacente tenendo conto del fallimento della società lombarda arrivato nemmeno un anno fa. Dopo le prestazioni negative alla guida del Palermo, culminate con l'esonero nell'aprile 2024, Eugenio Corini sta trovando il riscatto e stasera ha l'opportunità di completare l'opera.

La finale di ritorno si disputerà al Picchio alle 18:00 in una gara che si preannuncia piena di colpi di scena in cui è ancora tutto in ballo. La sfida sarà visibile in diretta sul canale due del digitale terrestre (Rai 2).

Se la partita dovesse finire nuovamente con un pareggio, saranno i supplementari ed eventuali calci di rigore a decretare la promossa in Serie B.