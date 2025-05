Baldini elimina il Catania e accende a Pescara quel fuoco che a Palermo si è spento

Dopo un girone d'andata straordinario e un ritorno condizionato da un mercato di gennaio deludente, il Pescara di Baldini ha chiuso il campionato al quarto posto. Ai playoff ha già superato due ostacoli non banali: prima la Pianese (2-1 ai sedicesimi), poi il Catania in una doppia sfida da batticuore. Vittoria per 1-0 all’andata, sconfitta 2-1 al ritorno, ma passaggio del turno grazie al miglior piazzamento in regular season.

Guardando ai risultati e al clima che si respira oggi a Pescara, è inevitabile chiedersi: cosa sarebbe successo se, nell’estate del 2022, Baldini non si fosse dimesso dal Palermo? Impossibile dirlo con certezza, ma una cosa è sicura: avrebbe incarnato i valori che la curva reclama oggi. Perché Baldini è questo: passione, appartenenza, ambizione. È la capacità di prendere sulle spalle una città intera, riempire stadi, far vivere sogni.Il calcio di Baldini è prima di tutto umano: basato su valori, sull’unità del gruppo, sul credere l’uno nell’altro. Ma anche tatticamente ha lasciato un'impronta. Tra i primi a proporre il 4-2-3-1 in Italia, ha sempre cercato un calcio offensivo, propositivo, da giocare nella metà campo avversaria. E non è solo un motivatore: nei suoi anni migliori in Serie A ha portato innovazione e visione.