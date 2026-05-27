Si avvicina la finale play-off di Serie C. Solo una squadra si unirà al treno della B, dove già figurano Vicenza, Benevento e Arezzo. L'andata delle semifinali ha tracciato una linea in vista delle gare di ritorno di questa sera: da una parte i discorsi sembrano chiusi; dall'altra parte, invece, tutto può cambiare in un attimo.

Union Brescia-Salernitana (ore 20:00)

Si riparte da zero, anzi, da uno - a uno. Il pareggio spettacolare dell'andata rimanda tutto al match del Rigamonti, e l'Union Brescia di Corini ha la possibilità di conquistare il pass per la finale sotto gli occhi del proprio pubblico. A Salerno la sconfitta sembrava imminente, poi nel recupero Crespi ha deciso di consegnare ai posteri una rovesciata clamorosa, che ha rimesso in parità il match al minuto 92, vanificando l'iniziale vantaggio, anche quello decisamente spettacolare, di Kevin De Boer. Union Brescia e Salernitana si giocano tutto in novanta minuti, o 120 in caso di pareggio supplementari - ed eventualmente calci di rigore.

Catania-Ascoli (21:00)

Il risultato dell'andata non lascia scampo a particolari interpretazioni: un perentorio 4-0 per l'Ascoli. Quattro a zero. Una prova di forza assoluta dei marchigiani o un Catania decisamente fuori giri? La gara di questa sera risponderà probabilmente anche a questa domanda. Al Catania serve un'impresa epocale per conquistare una finale che avrebbe del clamoroso. Nessuna squadra è mai riuscita a rimontare quattro gol di svantaggio nei play-off. La squadra di Toscano proverà in tutti i modi a ricucire il gap, ma il distacco di quattro gol appare più che proibitivo. L'Ascoli si è confermato ben slanciato dopo il gran finale di stagione, concluso a soli tre punti dall'Arezzo. I marchigiani, visto il risultato dell'andata, sono i favoriti per il passaggio del turno - probabilmente della vittoria dei play-off, ma attenzione all'effetto Cibali. Uno stadio così caldo può giocare un ruolo fondamentale.