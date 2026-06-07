L'Ascoli batte l'Union Brescia e torna in cadetteria dopo due stagioni in Serie C. Con le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento, si completa così il quadro della prossima cadetteria, con i marchigiani ultimi a staccare il pass per il campionato 2026-27. Promozione meritata per la formazione bianconera che ha mostrato di essere totalmente superiore all'Union Brescia, apparso troppo debole difensivamente.

La partita

La sfida parte con l'Ascoli in completa trazione offensiva. Gli ex Palermo Silipo e Rizzo Pinna offrono qualità ed estro al reparto offensivo dei bianconeri. Dopo dieci minuti di totale dominio marchigiano, arriva il vantaggio con una rete di pregevole fattura proprio di Andrea Rizzo Pinna che riceve da Gori e dal limite dell'area batte il portiere del Brescia con un tiro preciso nel primo palo. Dopo la rete del vantaggio l'Ascoli decide di non cambiare atteggiamento e provare a chiuderla: fino al 25' continua il dominio ascolano che si mostra superiore in ogni reparto. Dopo il 25' emerge anche l'Union Brescia che prende il pallino del gioco tentando di impensierire la retroguardia bianconera non riuscendo, però, a creare occasioni degne di nota. Tranne che al 43' quando arriva una opportunità clamorosa per la compagine di Corini per pareggiare: Lamesta scarica centralmente per Mallamo che di fronte Vitale sbaglia clamorosamente praticamente un rigore in movimento. Nel complesso un primo tempo divertente che conferma quanto visto all'andata: le due formazioni sembrano compagini di categoria superiore. L'Ascoli è apparso più concreto e più pericoloso al cospetto di un Brescia che nei primi venticinque minuti è stato totalmente assente. La fantasia del reparto offensivo dei bianconeri ha messo in serio repentaglio la formazione di Corini che in difesa ha sofferto tanto.

Il secondo tempo comincia con l'Union Brescia che cerca di tenere il possesso palla per provare a creare occasioni partendo dalle fasce laterali, senza trovare, però, risultati soddisfacenti. Al 53' arriva il raddoppio dei bianconeri che è un vero tocco di classe di Silipo: finta che elude due avversari sulla fascia destra e bolide sotto la traversa da una posizione complicatissima. Per il resto del secondo tempo, l'Ascoli gestisce la partita e il risultato senza particolari patemi: l'Union Brescia non riesce in nessuna occasione a rendersi pericoloso. All’85’ Silipo colpisce il palo sinistro dal limite dell’area, sulla ribattuta arriva Milanese che batte Gori e firma il gol che chiude definitivamente i giochi: è 3-0. Festeggia l'Ascoli che torna in cadetteria dopo due stagioni in Serie C.

Nel segno degli ex Palermo

Un ruolo importante alla promozione in Serie B dell'Ascoli l'hanno giocato senza dubbio gli ex Palermo. Silipo ha offerto enorme qualità al reparto offensivo bianconero mostrando imprevidibilità con giocate che hanno messo in seria difficoltà la retroguardia lombarda. Il gol del 2-0 è una seria dimostrazione di tutte le sue qualità e il triplice vantaggio che ha chiuso la sfida parte da un suo tiro a giro che colpisce il palo. Al Palermo ha sofferto l'incostanza alternando prestazioni come quelle odierne con prestazioni insufficienti, ma ad Ascoli il classe 2001 appare molto più maturo. Un altro che a Palermo non ha trovato fortuna è Andrea Rizzo Pinna, il mattatore di questa finale con due gol siglati in due partite. Oltre alle reti, ha offerto estro ed elusività: quando la palla è nei suoi piedi difficilmente la perde. Anche Samuele Damiani,sebbene abbia un ruolo meno appariscente degli altri due, ha giocato un ruolo importante. Ha limitato le avanzate offensive del Brescia tornando, quando necessario, in zona difensiva e ha contribuito a creare un filtro centrocampo-attacco in maniera ottimale. Dunque, se l'Ascoli sta festeggiando questa promozione in Serie B deve ringraziare soprattutto gli ex Palermo che hanno mostrato di essere di categoria superiore.