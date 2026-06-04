Lo Spezia, retrocessa in Serie C nella stagione appena conclusa, potrebbe presto salutare uno dei suoi migliori giocatori.

Secondo quanto riportato da TMW, infatti, Giuseppe Aurelio dovrebbe dare l'addio alla società ligure dopo appena due stagioni.

Nonostante lo Spezia sia retrocesso in terza serie, per Aurelio non è stata un'annata negativa. Ha avuto un ruolo da assoluto protagonista siglando sette reti e fornendo tre assist. Ha offerto ottime prestazioni con una eccelsa qualità nella fase offensiva, peccando, però, in quella difensiva. Come confermato da lui stesso in una intervista di qualche mese fa: "Mi piace andare in area di rigore, mi piace fare gol e quindi ogni occasione buona cerco di buttarmi in area e insaccare la rete. Ovviamente quando segni è bellissimo, perché hai una gioia immensa".

Sempre secondo TMW, l'esterno avrebbe attirato gli interessi di tre compagini che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A. Si parla del Frosinone, che l'avrebbe sondato, del Lecce, che si sarebbe interessato ma prima dell'addio del direttore sportivo Pantaleo Corvino, ed infine nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Venezia che avrebbe chiesto informazioni allo Spezia.

La società ligure con ogni probabilità deciderà di cederlo per monetizzare e finanziare una stagione il cui obiettivo dovrebbe essere la immediata risalita in Serie B. Aurelio ha un contratto in scadenza nel 2028, e per lui la Serie A rappresenterebbe un chiaro salto di qualità. Si attendono novità nelle prossime settimane ma la volontà dello Spezia di cederlo appare chiara.

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