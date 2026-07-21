Tommaso Augello è intervenuto in conferenza stampa:

È tra i giocatori di movimento con il minutaggio più alto della scorsa Serie B. Se lo aspettava?

«Sapevo di essere uno dei giocatori con più minuti disputati in Serie B, ma non conoscevo questo dato nello specifico. Sono contento, negli ultimi anni ho sempre giocato praticamente tutte le partite e spero di riuscire a ripetermi anche in questa stagione.»

Con il nuovo sistema di gioco, cosa cambia per un terzino?

«Cambia tanto, sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Sono contento perché è il ruolo che preferisco interpretare. Giocare in una difesa a quattro è la posizione che sento più mia e penso di poter dare ancora di più rispetto all'anno scorso.»

A fine della scorsa stagione abbiamo visto la migliore versione di Augello?

«In alcuni periodi sì, però credo che con il ruolo che mi chiede il mister quest'anno potrò esprimermi ancora meglio. Per le mie caratteristiche mi trovo più a mio agio in una difesa a quattro piuttosto che a cinque.»

Il suo contratto scade nel 2027. Si aspettava che si parlasse già di rinnovo?

«No, non c'è alcun problema. Io penso soltanto a continuare a dimostrare il mio valore, poi a fine stagione faremo tutte le valutazioni.»