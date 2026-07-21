Tommaso Augello è intervenuto in conferenza stampa:

Quanto sarebbe importante avere un'alternativa nel suo ruolo per poter rifiatare durante la stagione?

«La concorrenza aumenta sempre il livello della squadra, quindi ben venga se arriverà.»

Su cosa state lavorando con il nuovo modulo?

«È tutto diverso rispetto all'anno scorso. Prima sulla fascia c'era un solo riferimento, adesso lavoriamo con due esterni e questo comporta più dialogo tra il terzino e l'esterno alto. Per noi è anche più divertente interpretare il ruolo.»

Che campionato di Serie B si aspetta dopo quello della scorsa stagione?

«È un campionato molto competitivo e completamente diverso dalla Serie A. C'è tanta intensità, forse un po' meno ordine e qualità, ma rispetto a quando l'avevo lasciato il livello si è alzato molto. Le squadre retrocesse dalla Serie A partiranno favorite e noi dovremo essere forti e dare tutto per competere con loro.»

Ha già parlato con Inzaghi di ciò che si aspetta da lei?

«Ogni tanto ci confrontiamo e scambiamo qualche battuta, ma non mi ha fatto richieste particolari o specifiche.»

Si sente uno dei leader del gruppo?

«Abbiamo una squadra molto esperta, con un'età media piuttosto alta, e anche i nuovi arrivati sono giocatori di esperienza. Mi sento responsabile, ma né più né meno rispetto alla scorsa stagione.»

Pierozzi ha detto che, con questo sistema, i terzini saranno i primi attaccanti. È d'accordo?

«Sì, la penso come lui. In una difesa a quattro il terzino può diventare una sorpresa, arrivando da dietro e creando superiorità numerica quando l'azione si sviluppa sulla sua fascia. Credo che riusciremo a spingere anche più dell'anno scorso.»