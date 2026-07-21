Carlo Osti e il City Group continuano a lavorare sul calciomercato per rinforzare la formazione di Filippo Inzaghi. Dopo importanti novità arrivate in uscita con la Cremonese interessata a Segre, il Sudtirol a Vasic e il Bari a Brunori, arriva anche un rumors degno di nota in entrata.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Palermo avrebbe trovato l'accordo con Andrea Bozzolan della Reggiana. Per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2030 ma resterebbe da definire la formula del trasferimento, considerando anche che il Milan ha il 50% sulla futura rivendita.