Il Palermo continua a muoversi sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Dopo l'arrivo del portiere Mattia Fortin, il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro sia per completare gli innesti richiesti dal tecnico sia per definire alcune possibili uscite, mantenendo aperti diversi tavoli di trattativa.

Il rinforzo più vicino è Andrea Bozzolan. L'esterno sinistro della Reggiana è ormai a un passo dal trasferimento in rosanero e dovrebbe arrivare con la formula del prestito, soluzione resa necessaria dal diritto di recompra che il Milan ha mantenuto sul classe 2004. Il suo arrivo consentirà a Inzaghi di avere finalmente un'alternativa naturale a Tommaso Augello sulla corsia mancina. Corriere dello Sport e Giornale di Sicilia riferiscono che l'operazione è ormai nelle battute conclusive.

In attacco, invece, prosegue la ricerca di un esterno offensivo mancino. Il Palermo è alla ricerca di un giocatore capace di garantire qualità nell'uno contro uno, velocità e imprevedibilità, ma mantiene il massimo riserbo sul profilo individuato. Tra i nomi monitorati resta quello di Issiaka Kamate, talento dell'Inter Under 23, considerato un investimento soprattutto in prospettiva. Corriere dello Sport e Giornale di Sicilia confermano che il francese continua a essere seguito da Carlo Osti, pur non essendo l'unica opzione sul tavolo.

Sul fronte delle uscite, resta da definire il futuro di Aljosa Vasic. Secondo Tuttosport, il Südtirol avrebbe già ottenuto il gradimento del centrocampista, ma manca ancora l'intesa con il Palermo, che starebbe prendendo tempo perché Inzaghi potrebbe decidere di rivalutarlo durante il ritiro. Nelle ultime ore, inoltre, si sarebbe inserito anche il Mantova, interessato al giocatore con la formula del prestito oneroso.

Anche Jacopo Segre viene accostato al mercato in uscita. Secondo Tuttosport, la Cremonese starebbe valutando il centrocampista rosanero come possibile rinforzo per la propria mediana. Il classe 1997, legato al Palermo fino al 2027, rappresenterebbe un profilo gradito anche per la possibilità di avvicinarsi a casa. Al momento, però, si tratta soltanto di un interesse e non di una trattativa concreta.

Resta aperta anche la situazione di Matteo Brunori. Il Giornale di Sicilia riferisce che il Bari continua a seguire l'attaccante, ma la destinazione pugliese non sembrerebbe convincere il giocatore, orientato a valutare eventuali opportunità differenti. Restano infine sul mercato anche Kristoffer Lund, Salim Diakité e Dimitrios Nikolaou, per i quali si registrano diversi interessamenti dall'estero.

Fuori dal mercato, il Corriere dello Sport segnala anche un importante passo avanti nel progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Il Palermo e la Sipet hanno infatti raggiunto un accordo per la ridefinizione dei confini delle rispettive aree, con oltre cinquemila metri quadrati che entreranno nella disponibilità del club rosanero, favorendo così l'avanzamento del progetto di rinnovamento dell'impianto.