Possibile svolta nel calciomercato del Palermo. Jeremy Le Douaron potrebbe salutare dopo due anni dal suo arrivo in Sicilia.

Secondo quanto riportato da FootMercato, autorevole fonte francese, il Troyes starebbe lavorando all'arrivo dell'attaccante francese per migliorare la sua rosa. Il club, appena promosso in Ligue 1, fa parte del City Football Group, stessa società dei rosanero: fattore non da sottovalutare per la buona riuscita dell'operazione. Il 28enne è uno dei pochi calciatori partiti per il ritiro su cui Inzaghi sta facendo delle valutazioni, come anche ammesso da Carlo Osti in una recente intervista. Le prossime settimane saranno fondamentali per comprendere se l'operazione avrà un'accelerata o non andrà in porto.

Arrivato al Palermo nell’agosto 2024, Le Douaron ha collezionato 76 presenze complessive, 11 gol e 6 assist nelle sue prime due stagioni in rosanero. Nel 2024/25 ha chiuso con 35 presenze, 6 reti e un assist, mentre nel 2025/26 ha totalizzato 41 apparizioni, 5 gol e 5 assist tra Serie B, playoff e Coppa Italia. Il francese, legato al club fino al 30 giugno 2029, ha realizzato tutte le sue undici reti con il Palermo in campionato.