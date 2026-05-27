Alle 20:00 Brescia e Salernitana si affronteranno nella sfida valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. Al Rigamonti, le due compagini partono dal risultato di 1-1. Chi vince affronterà una tra Catania e Ascoli, che invece si affronteranno alle 21:00 al Cibali, con la formazione ospite che parte nettamente favorita dopo lo 0-4 dell'andata al Picchio. Di seguito le decisioni di Eugenio Corini e Serse Cosmi:

Brescia (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Zennaro, Lamesta; Crespi. Panchina: Liverani, Damioli, Pasini, Boci, Moretti, Beldenti, Cisco, Fogliata, Cantamessa, Guglielmotti, Marras, Vido, Maiestrello, Valente, Cazzadori. Allenatore: Eugenio Corini.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Longobardi, Tascone, De Boer, Villa; Ferraris; Inglese, Lescano. Panchina: Brancolini, Arena, Berra, Cabianca, Quirini, Capomaggio, Carriero, Di Vico, Gyabuaa, Haxhiu, Achik, Antonucci, Boncori, Ferrari, Molina. Allenatore: Serse Cosmi.