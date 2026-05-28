Si è concluso ieri il percorso del Catania ai play-off di Serie C, che ha sancito la definitiva permanenza del club in terza serie. Un risultato certamente viziato da una semifinale d'andata non all'altezza delle aspettative - terminata 4-0.

TOSCANO SALUTA?

Oltre alla Serie B, i siciliani potrebbero perdere anche l'allenatore. Toscano, esonerato e poi ritornato, ha lasciato presagire che il suo addio è molto vicino.

"C'è tanta amarezza, tanta delusione", dice il tecnico. "Avevo detto alla squadra prima della partita di crederci,questo vale solo se ci credi prima della partita. Avevo chiesto di giocare con orgoglio. Il rammarico è stata la partita di Ascoli. Forse lì c'è stata paura di vincere, oggi invece c'era voglia. So quello che ho fatto con la squadra. Due anni che serviranno in futuro per costruire un Catania più forte. Ho conosciuto un club glorioso e incontrato amici veri, in questi giorni passeranno tante immagini davanti ai miei occhi. Nel calcio prendi quello che meriti, quindi probabilmente noi meritavamo questo, di uscire a testa alta. Avevamo perso dei giocatori per infortuni. Quando sono tornato, ora lo posso dire, ho trovato una squadra depressa, svuotata, con problemi fisici, ho cercato di ricompattare l'ambiente. Il mio percorso è finito probabilmente già a gennaio. Si è dubitato di tutto, del lavoro che si faceva. Ognuno ha preso la propria strada. A gennaio determinate cose non sono state più condivise. Ci tenevo tanto a vincere qui, ho lavorato mettendomi davanti a tutti, ogni responsabilità sulle spalle. La mia delusione è figlia di tante cose. Ci abbiamo messo anima e corpo. Questa è stata un'esperienza straordinaria, la consiglio a tutti, una città splendida. Per me è stato un onore allenare il Catania. Lascio degli amici che sicuramente ritroverò anche in futuro. Il mio contratto scade a giugno". Parole che sanno di addio dopo una cocente delusione.